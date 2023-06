Live | Debat Weesperknip: Wethouder Melanie van der Horst: 'Kattenburgerstraat raakt me heel erg’

De vijf mannen van CDA, VVD, Denk, SP en JA21 die het woord voeren over verkeer staan in een treintje achter elkaar om wethouder Melanie van der Horst te interrumperen.

Diederik Boomsma (CDA) zegt dat het college de chaos moet oplossen, maar Van der Horst zegt dat de stad moet experimenteren om te zien wat er gebeurt. "Het wordt interessant wat er de komende weken gaat gebeuren. Dat moeten we monitoren. Als we straks geen maatregelen treffen, staan we nog veel meer vast."

Erik Bobeldijk (SP) wil weten hoe lang het begin van wennen duurt en wijst dat de gemeente al in de derde week zit. Van der Horst: "De verwachting is na twee weken, maar wat die gewenning is, moeten we uitproberen. De gewenning betekent niet dat alle auto's verdwenen zijn."

Süleyman Koyuncu (Denk) begint weer over de hulpdiensten en vraagt naar noodscenario's mochten er grote problemen zijn. Van der Horst zegt dat als de aanrijtijden in het geding komen de slagbomen open kunnen.

Daan Wijnants (VVD) leest een citaat dat minister Mark Harbers het mandaat heeft om in te grijpen als het niet goed gaat. Hij wil weten of dit klopt. Van der Horst doet de vraag of door te zeggen goed in gesprek zijn met rijkswaterstaat. "Als er echt iets aan de hand is, zullen we ingrijpen. Natuurlijk heeft het Rijk daar ook iets over te zeggen. Maar het gaat over de veiligheid en die lijn wordt aangegeven via de politie."

Wijnants wil een brief van de wethouder om te begrijpen om precies te snappen wanneer het Rijk kan ingrijpen. Van der Horst zegt die toe, maar voegt eraan toe dat de minister niet zomaar kan ingrijpen. "Amsterdam gaat erover om de knip door te zetten."