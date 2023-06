Live | Debat Weesperknip: Verkeerswethouder Melanie van der Horst gaat door het stof: ‘Strontvervelend’

Het is de beurt aan verkeerswethouder Melanie van der Horst, die antwoord geeft op alle vragen. Ze erkent dat het niet goed is gegaan.

Van der Horst: "Dat ik de incidenten niet kende, is heel vervelend. Strontvervelend, want je wilt alles eigenlijk in het begin weten. Dat is echt een punt voor reflectie en evaluatie. Daar moeten wij en de nood- en hulpdiensten echt van leren."

Op de vraag van Kevin Kreuger (JA21), die haar onderbreekt, of zij 'in control' was de afgelopen twee weken, zegt Van der Horst dat dit het geval is. "Ja, want op het moment dat die aanrijtijden echt in het geding waren, dan had de meldkamer echt wel aan de bel getrokken. Dat ik niet ieder incident weet, dat betreur ik wel."

"Er waren geen stickers geregeld," reageert Kreuger. "Ben je dan in control: ja of nee?" Van der Horst: "Volgens mij geef ik aan dat dit heel snel is opgelost, maar dat het ook niet de enige manier was om de slagboom open te zetten. Dus daar is wel meteen op gehandeld. Dus ja, ik was in control. Er was een probleem, dat is snel geconstateerd en opgelost."