Live | Debat Weesperknip: Van der Horst erkent incidenten met hulpdiensten: ‘Informatie niet eerder met mij gedeeld’

Wethouder Melanie van der Horst heeft de raad onvolledige informatie gegeven. Dat blijkt uit een in allerijl opgestelde brief door de wethouder, nadat het spoeddebat over de knip op de Weesperstraat was stilgelegd na onduidelijkheid of nood- en hulpdiensten in de problemen kwamen.

Ze schrijft: 'De informatie die nu is aangeleverd door de nood- en hulpdiensten is niet eerder met mij gedeeld en ook vanmiddag bij navraag niet naar boven gekomen,' schrijft Van der Horst. 'Ik vind het vervelend dat ik daardoor de volledige informatie niet heb kunnen delen met de raad.'

In de brief somt ze een lijst van incidenten op die de afgelopen twee weken hebben plaatsgevonden. Brandweerauto's mochten niet doorrijden en in zeker één geval duurde het twintig minuten langer dan normaal. Het ging om een automatisch brandalarm bij een hotel, waardoor hotelgasten bijna 25 minuten buiten stonden toen de brandweer ter plaatse kwam.

Ambulancedienst

Bij de ambulance zijn er nog meer incidenten. Een ambulance vanuit de regio Purmerend reed met spoed naar OLVG Oost, maar werd geweigerd omdat deze geen sticker had. Ambulances met spoed liepen vertraging op bij de slagboom, omdat de verkeersregelaars aanvankelijk niet goed waren gebriefd en de levering van de stickers noemt de ambulance een 'erg stroperig' proces.

Directeur Marleen van de Kerkhof van de Ambulance Amsterdam schrijft dat er nog steeds zorgen zijn, omdat het bijvoorbeeld bij Kattenburgstraat en de ring erg druk is. Ambulances hebben moeite om daar doorheen te komen.

Van der Horst sluit de brief positief af door te zeggen dat het niet meer voorkomt dat ambulances of andere hulpdiensten niet meer door de slagboom komen. 'De problemen in het begin zijn snel verholpen en ik heb de garantie gekregen dat de afspraken zo zijn gemaakt dat alle hulpdiensten, spoed of geen spoed, direct door de slagboom heen kunnen.'

Ook de ambulancedirecteur komt in de brief terug op haar eerdere citaat bij AT5: 'De ambulances verliezen wel een aantal seconden op de aanrijtijden, maar er is geen reden om aan te nemen dat de aanrijtijden worden overschreden.' Wel zal er een nieuwe analyse worden uitgevoerd en wordt er op gewezen dat de knip niet de enige opbreking in de stad is. 'Er zijn veel openbrekingen, omleidingen en andere interventies die de bereikbaarheid voor ambulances negatief beïnvloedt, en mijn indruk is dat dit voorlopig niet minder wordt.'

De gemeenteraad gaat over ongeveer een half uur verder in debat hierover.