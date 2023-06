Live | Debat Weesperknip uitgesteld, wethouder in problemen: oppositie eist meer informatie

Dat Van der Horst zegt dat de aanrijtijden echt niet in het geding zijn, schiet in het verkeerde keelgat bij VVD-raadslid Wijnants. Volgens hem is de informatie die Van der Horst nu geeft anders dan wat de wethouder eerder zei en citeert ze niet goed uit het AT5-artikel. "Er staat helemaal niets over minuten. Er staat dat de aanrijtijden niet altijd gehaald worden."

Volgens hem is ze ook eerder al verkeerd geïnformeerd. In het artikel van AT5 staat overigens letterlijk: 'We hebben aanrijtijden die we moeten halen en dat lukt niet altijd.' Er staat niets over minuten of seconden.

Wijnants is blij dat er een brief komt, maar die moet er snel komen, want de discussie over aanrijtijden moet volgens hem niet boven de markt blijven hangen. "Binnen dertig minuten."

Van der Horst: "Er is mij alles aan gelegen om dit zo snel mogelijk op te helderen. Ik hoop dat we de brief zo snel mogelijk hebben. Of we dat binnen een halfuur redden, daar hoop ik snel duidelijkheid over te krijgen."