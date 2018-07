Live: De opening van de Noord/Zuidlijn

Alles moet worden aangepast

Het hele openbaar vervoer gaat zondag op de schop: nieuwe lijnnummers, nieuwe stops en nieuwe routes. En dat betekent ook dat alle haltes en abri's moeten worden aangepast. Een gigantische operatie, die nu al in volle gang is.



Het Parool liep mee met Fikri Cekici van GVB-afdeling Haltebeheer. "We zijn al even bezig en ik schat in dat we uiterlijk in de loop van zaterdag pas klaar zullen zijn."