Live: De Noord/Zuidlijn is geopend

Rollator

Michiel (61) en Bep (76) wonen in zuid. “We zijn in één ruk naar Noord gegaan met de metro. Bijzonder hoor. Nu gaan we terug en stappen we op elk station uit om te zien hoe die zijn geworden.”



Michiel loopt met een rollator, maar dat levert geen problemen op. “Er zijn invalidestoelen in de nieuwe metro’s en op Zuid en Noord weten we zeker dat de liften toegankelijk zijn.”



Het echtpaar is wel verbaasd over het feit dat niemand hun tickets heeft gecontroleerd. “Ik ga het ticket bewaren, maar waarom moesten we ons aanmelden?”