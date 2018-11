Live blog: Geriatrie verhuist naar OLVG West

Overdracht patiënten niet goed geregeld

De overdracht van patiënten van MC Slotervaart naar andere ziekenhuizen in de stad is nog steeds niet goed geregeld. De hele week wachten specialisten, maar ook huisartsen op een duidelijk plan.



Op verzoek van de curatoren heeft Zilveren Kruis geïnventariseerd hoe de zorg in de omliggende ziekenhuizen kan worden opgevangen. Over de invulling daarvan wordt al sinds het mislukken van de doorstart, afgelopen dinsdag, koortsachtig overlegd.



9000 patiënten

Ondertussen werken de specialisten en andere medewerkers van MC Slotervaart tegen de klippen op om de 9000 patiënten die tot eind 2019 een afspraak in het ziekenhuis hebben over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. “Het is een chaos,” zegt psycholoog en or-lid Roos Blom. “Bij andere ziekenhuizen worden ze waarschijnlijk ook gek van de toestroom.”



Blom en haar collega’s van de or horen veel ‘verontrustende’ geluiden. “We horen van collega’s dat ze hun patiënten niet kunnen onderbrengen omdat er geen plaats is in een ander ziekenhuis. De wachttijden zijn lang. Of er is gedoe over de patiëntendossiers, omdat ze niet compleet zijn. We hebben ook patiënten die er erbij laten zitten en helemaal afhaken.”



Einde aan de chaos

Stella Zonneveld, voorzitter van de Huisartsenkring Amsterdam, had woensdag al verwacht dat er meer duidelijkheid zou komen. Ze hoopte dat er snel een einde aan de chaos zou komen, nadat een doorstart van de baan was.



En het Bestuur Medische Staf, die namens de 100 specialisten spreekt, gooide er gisteren een persbericht uit met de boodschap dat het overdragen van de dossiers van de patiënten ‘in alle redelijkheid nauwelijks uitvoerbaar (is) gezien het vertrek van veel personeel’.



Een medewerker vond vandaag op het kopieerapparaat van MC Slotervaart een kopie van een mail die de chaos schrijnend samenvat:¿Het ging over een patiënt die naar een ander ziekenhuis was doorgestuurd, maar direct retour kwam:¿‘Ze hebben haar gezegd dat wij het maar moeten regelen en dat zij het te druk hebben om de shit van ons op te lossen’.



(Malika Sevil)