Live: Amsterdam viert Koningsdag

'De opbrengst gaat naar KWF'

Marian Kraaikamp (61) Dory Heuseveldt (60) moeten stoppen met verkopen. “Ons plastic om de spullen af te dekken is op”, zegt Kraaikamp. “Maar we staan er al sinds 05.00 uur. Het is wel goed.”



Hoeveel geld de vrouwen hebben opgehaald de verkoop in de Rijnstraat weten ze nog niets. Wat ze wel weten is dat de gehele opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat. “Daarvoor fietsen we in juni de Alpe d'HuZes op.”