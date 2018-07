Amsterdam in afwachting van burgemeester Halsema

De vuurdoop van Halsema

Wat wordt de eerste taak van de nieuwe burgemeester?



Dat is meteen een flinke: de Noord/Zuidlijn openen. Zaterdag 21 juli vindt er een groot feest plaats omdat de veelbesproken metrolijn 22 juli eindelijk gaat rijden. Het is de vuurdoop van Halsema, waarvan wordt verwacht dat ze daar een presentatie zal geven.



Dit zijn in het kort de taken van een burgemeester:



- Zorgen voor de openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen onder meer de liquidatiegolf, bedreigingen, terreurdreiging, handhaving en de brandweer.



- Daarnaast is ze verantwoordelijk voor regelgeving en juridische zaken, denk aan rechtszaken over Zwarte Piet of demonstraties en nieuwe regels.



- Communiceren met de stad.



- Lid zijn van 'de driehoek' met het Openbaar Ministerie en politie.



- Het voorzitten van de veiligheidsregio in geval van grote rampen.



- 'Hoeden' van Amsterdammers. Mensen in nood kunnen in het uiterste geval een beroep op haar doen.



