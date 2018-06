Live: Alles over de nieuwe burgemeester en reacties daarop

Eerste reacties

Femke Roosma (GroenLinks): "Ik denk dat Amsterdam heel erg blij en trots mag zijn met deze voordracht. Zij wordt de eerste vrouwelijke burgemeester, dat is heel mooi. Ik ben heel verheugd. Dat sommige mensen vraagtekens zetten bij de bestuurlijke ervaring van Halsema, begrijp ik niet. Die heeft ze wel opgebouwd, onder meer bij zorginstellingen en ook bij goede doelen. Ik denk dat mevrouw Halsema een verbinder zal zijn, iemand die er is voor alle Amsterdammers."



Sofyan Mbarki (PvdA): "Het is een historisch moment, een vrouwelijke burgemeester. Inderdaad, ook voor het eerst sinds tijden geen PvdA-burgemeester. Dit is een afspiegeling van Amsterdam: het college is resultaat van verkiezingen en burgemeester benoemd door gemeenteraad."



Annabel Nanninga (FvD): "De term 'gedoodverfd' is hier van toepassing. De naam van Halsema ging heel lang rond. Dat we geen PvdA-burgemeester meer hebben, vind ik historischer dan dat we een vrouw hebben. Sekse interesseert mij niet. Ik vind het college niet evenwichtig. Als ik raad optel bij college en nieuwe burgemeester, vind ik het niet evenwichtig. Wij gaan constrcutieve oppositie voeren."



Reinier van Dantzig (D66): "Ik ben heel blij met de keuze van de raad. We hebben een progressieve burgemeester en een vrouw. Ik verheug mij op de samenwerking. Gebrek aan bestuurlijke ervaring? Ik denk dat we een zeer capabele burgemeester krijgen, met veel kennis van rechtspraak en justitie."