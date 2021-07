Liveblog

Live | Advocaat verdachte moord Derk Wiersum: ‘We moeten geen Amerikaanse toestanden krijgen’

In het strafproces over de moord op advocaat Derk Wiersum, 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert, houden de advocaten van de verdachten maandag hun pleidooien. De officieren van justitie eisten vorige week tweemaal levenslang.

Download onze app om van de belangrijkste updates een melding te ontvangen.