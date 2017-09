Litjens: 'vaak te laat komend aanvullend OV was onontkoombaar'

Op 1 juli nam RMC het stokje over van Connexxion. Vooral die eerste maand ging niet over rozen. Cliënten klaagden steen en been over het nieuwe bedrijf dat hogere ritprijzen zou hanteren. Bovendien zouden de taxi's vaak te laat arriveren.



Die klachten blijken niet uit de lucht gevallen: de punctualiteitscijfers van het bedrijf laten zien dat in de eerste maand slechts 70,98 procent van de ritten op tijd werden uitgevoerd.



Overgang van personeel

Dat is ver onder de gemeentelijke norm van 93 procent, erkent Litjens. De voornaamste reden voor deze nalatende prestatie was volgens de wethouder de overgang van personeel tussen de twee vervoerders.



Volgens hem is echter een stijgende lijn te zien in de prestaties van het bedrijf. In augustus werd 92,39 procent van de ritten op tijd uitgevoerd. 'Ik hoop daarmee de turbulente opstartfase achter ons te laten die bij deze transitie onontkoombaar was.'



De cijfers van de maand september moeten uitwijzen of deze lijn zich doorzet.



Ritprijs

Naast de lange wachttijden, klaagden vele cliënten ook over de hogere ritprijzen. In totaal kwamen er 33 klachten hierover binnen bij RMC. Cliënten beweerden dat de ritprijs sinds de transitie voor hen duurder is geworden - tegen de afspraak in.



Dit blijkt het gevolg van een nieuwe prijsberekening. Connexxion nam alleen de postcodes mee in de berekening van de afstand, RMC kijkt ook naar het huisnummer. Hierdoor is de berekening van het RMC nauwkeuriger, volgens de wethouder. Bij sommigen valt de ritprijs hierdoor hoger uit, bij anderen lager.