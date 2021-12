Liquidatieverdachte Saïd Razzouki vanuit Colombia aangekomen in Nederland

Zwaarbewapende agenten bij de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voorafgaand aan een inhoudelijke zitting in het liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Razzouki werd op 7 februari 2020 gearresteerd in de Colombiaanse miljoenenstad Medellín, maar verzette zich daar lang tegen zijn overlevering. Nadat zijn verdediging eerder door zijn Nederlandse advocaten was neergelegd, zat hij lang zonder bijstand. Hij heeft inmiddels twee nieuwe Nederlandse raadslieden: Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land.

Zij ageerden dinsdag in de bunker tegen meerdere procedurele missers die zij zien en vroegen de rechtbank de behandeling van Razzouki’s zaak in elk geval tot 20 december aan te houden.

Razzouki wordt van meerdere liquidaties beschuldigd en het mede leiden van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Saïd is niet de enige Razzouki die in het megaproces Marengo is aangeklaagd: zijn broers Zaki (40), die in Groningen woonde, en Mohamed (38) uit Utrecht behoren ook tot de verdachten.

Bad Boys

Saïd Razzouki werd op 1 juni 1972 geboren in Marokko en kwam jong naar Nederland. Hij maakte als tiener en adolescent samen met Ridouan Taghi deel uit van de jeugdbende Bad Boys, die met name in Nieuwegein en Utrecht actief was.

De bende pleegde nare, maar nog niet echt schokkende misdrijven zoals inbraken, maar werd ook berucht door bizarre straatraces. Dan hielden leden wedstrijden wie het snelst de lange Amsterdamsestraatweg in Utrecht af reed. Of ze probeerden een trein in te halen. Volgens de overlevering vielen bij dergelijke straatraces liefst acht doden in een half jaar.

Liquidatie van Hakim Changachi

Eenmaal volwassen slaagde Razzouki er, nog meer dan Taghi, in onder de radar te blijven. De opsporingsdiensten kregen hem eigenlijk pas goed in beeld als zware crimineel na de liquidatie van Hakim Changachi op 12 januari 2017 in Utrecht-Overvecht.

De schutters hadden Khalid ‘Imo’ H. moeten doodschieten, maar vergisten zich in het doelwit en vermoordden flatgenoot Changachi. Twee dagen later deden enkele Amsterdamse uitvoerders een nieuwe poging, maar Imo zag ze en belde de politie, die de zwaarbewapende mannen na een achtervolging kon arresteren.

Eén Amsterdammer uit het groepje uitvoerders, Justin Jap Tjong (25), werd nog dezelfde maand geliquideerd, waarschijnlijk omdat hij zich na de moord op Changachi had teruggetrokken en ervan was beschuldigd dat hij praatte. Dat klopte, al sprak hij met naasten en niet met de politie.