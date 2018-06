Liquidaties Van Hout en Ter Haak in proces Holleeder

'Mij hebben ze nooit kunnen pakken'

Het gaat nu over het verhaal dat Willem Endstra in opdracht van John Mieremet een moordenaar moest zoeken die Willem Holleeder moest liquideren – waarover Endstra met de toenmalige president van de Hells Angels Willem van Boxtel had gesproken.



Holleeder: "Ik heb me heel goed beveiligd. Mij hebben ze nooit kunnen pakken. Mieremet is heel druk bezig geweest mij te laten vermoorden, maar het is hem niet gelukt."



Willem van Boxtel werd 'in bad standing' (in oneer) uit de Hells Angels gegooid omdat hij niet aan de club had verteld dat hij door Endstra was benaderd om de moord op clubvriend Holleeder te regelen (wat die had afgeslagen).



Holleeder: "Ik ben nooit boos geweest op Van Boxtel. Wat de Hells Angels verder met hem hebben gedaan en wat daar achter zat, weet ik niet. Als Endstra echt had gewild dat ik werd vermoord, had hij geen moeite hoeven doen of iemand hoeven benaderen. Hij had alleen aan John Mieremet moeten zeggen waar hij op welk moment met me had afgesproken, dan had Mieremet het zo kunnen regelen."



Holleeder herhaalt dat John Mieremet 'Endstra gewoon aan een touwtje had'.