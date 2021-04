Liquidatieproces Himalaya van start: drie moorden en twee pogingen daartoe

Op 20 februari 2014 werd Alexander Gillis in Zaandam geliquideerd. Beeld Maarten Brante/ANP

Het zijn zaken die 7 jaar teruggaan in de tijd. Een aantal betrokkenen in de dossiers is inmiddels al niet meer in leven.

Gwenette Martha werd in mei 2014 met veel kogels om het leven gebracht in Amstelveen.

Ook Massod Amin Hosseini, die ervan wordt verdacht de schutter te zijn geweest bij twee moorden, is in 2014 geliquideerd.

In het milieu en binnen de opsporingsdiensten gaat men ervan uit dat Najib ‘Ziggy’ Himmich is vermoord en dat zijn lichaam is weggemaakt. Dennis ‘Demies’ Mongen stierf vorig jaar in een Spaanse cel.

De negen verdachten die vanaf woensdag terechtstaan, zouden zich als lid van een criminele organisatie hebben bezig gehouden met het plegen van moorden. Daarbij gaat het volgens het Openbaar Ministerie om drie moorden en twee pogingen daartoe.

Alexander ‘Alekki’ Gillis

De eerste zaak die wordt behandeld is Himalaya. Die draait om de moord op Alexander Gillis op 20 februari 2014 in Zaandam. Volgens het Openbaar Ministerie is die moord het gevolg geweest van een mislukte liquidatie van Gwenette Martha op 27 december 2013, in Amsterdam-Zuid.

In de dagen na de mislukte moordpoging werd binnen de groep van Martha volop gespeculeerd wie er achter de aanslag kon hebben gezeten. Een van de namen die viel was die van Alexander ‘Alekki’ Gillis. Vanaf dat moment leefde hij in geleende tijd. In de vroege ochtend van 20 februari 2014 werd Gillis, toen hij het huis van zijn vriendin in Zaanstad verliet, doodgeschoten bij zijn auto.

‘Het is geklaart’, zou Gökhan C., een van de mannen die terechtstaan, hierna volgens het Openbaar Ministerie gestuurd hebben in het versleutelde berichtenverkeer waarmee de verdachten zich in die dagen nog onbespied waanden (en dat nu de bodem is onder de zaak).

C. zou de moord hebben voorbereid samen met medeverdachte Iliass K. De later zelf geliquideerde Amin Massod Hosseini zou de schutter zijn geweest.

Stefan Eggermont

Volgende week maandag wordt de zaak Dollar behandeld. Die handelt over de moord op de onschuldige huisvader Stefan Eggermont. Eggermont werd na een avond voetbal kijken doodgeschoten toen hij zijn auto parkeerde in de Conradstraat in Amsterdam-Oost. Uit onderzoek bleek al snel dat de schutters zich vergist hadden. Hun doelwit, de inmiddels wegens liquidaties tot levenslang veroordeelde Omar Lkhorf, reed in eenzelfde soort auto.

Het Openbaar Ministerie houdt ­Iliass K. ook verantwoordelijk voor deze moord. De inmiddels overleden Demies Mongen zou de opdracht hebben gegeven. De schutter was, in de visie van justitie, Massod Amin Hosseini.

Massod Amin Hosseini

Nadat hij door zijn schrijnende blunder Stefan Eggermont had doodgeschoten, waren de opdrachtgevers van Massod Amin Hosseini furieus. Daarnaast werd gespeculeerd dat hij mogelijk was overgelopen naar het andere kamp. Zijn lot was bezegeld. Onder de valse belofte dat er twee wapens met demper voor hem geregeld waren, zou Hosseini gelokt zijn. “Gassen bro, lekker maken zodat hij komt.”

In september 2014 werd het levenloze lichaam van Hosseini door een voorbijganger aangetroffen in een grijze Volkswagen Polo. Die stond geparkeerd aan de Pisuissehof in Amsterdam-Osdorp. Hij bleek te zijn doodgeschoten met één schot door het hoofd. Verdachten in deze zaak zijn Iliass K. en Khalid J.

Moord op Wensley

Kort na de moord op Alexander Gillis zouden plannen zijn beraamd om diens neef Wensley tijdens de uitvaart te vermoorden. In de zaak Tienshan stelt het OM dat er in de periode juli augustus 2014 voorbereidingen zijn verricht om Wensley om het leven te brengen. Onder zijn auto was een baken geplaatst waarmee zijn locatie in de gaten gehouden kon worden. In deze zaak gelden Iliass K., Gökhan C. en Hamza el H. verdacht.

Voorbereidingen

Tot slot is daar de zaak Reek. Die draait om de vermoede voorbereidingen voor een moord in oktober 2015. In die zaak is de 44-jarige Roderik P. verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij één of meer onbekend gebleven personen hebben aangestuurd om een slachtoffer buiten een shishalounge op te wachten.