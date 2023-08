Liquidatiedoelwit Wensley Gillis (54) moet van justitie 6 jaar cel in voor handel in wapens en drugs

Van september 2020 tot februari 2021 zou Gillis hebben gehandeld in vuurwapens. Beeld Getty

Wensley Gillis uit Amstelveen zit zenuwachtig en verongelijkt in de verdachtenbank, de jas van zijn advocaat om zijn schouders geslagen in de kille Haarlemse rechtszaal. Wat hij heeft te zeggen op de beschuldiging dat hij een makelaar in vuurwapens was, de import van 100 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar Spanje voorbereidde en 2 kilo coke afleverde in Amsterdam? “Dat het allemaal niet klopt.”

Bewezen moordplan

De afgelopen jaren was Wensley Gillis als doelwit van een moordplan onderwerp van een grote Amsterdamse liquidatiezaak. Justitie ziet sterke aanwijzingen dat een groep Amsterdamse criminelen na zijn neef Alex Gillis (20 februari 2014 doodgeschoten in Zaandam) ook hem wilden vermoorden – waarvoor enkele verdachten ook zijn veroordeeld, van wie één levenslang.

Sinds dat moordplan bekend werd, ‘leeft Gillis noodgedwongen onder de radar’, zoals zijn advocaat Freek van der Brugge het uitdrukte.

Justitie ziet hem bepaald niet alléén als slachtoffer van de misdaad. Zijn strafblad gaat terug tot 1992, en nu ziet de aanklager volop bewijzen dat hij in 2020 en 2021 in de zwaar criminele handel zat.

Het bewijs komt, zoals tegenwoordig in vele zaken, van ontsleuteld berichtenverkeer uit de neergehaalde computerservers van Sky ECC, waarbij hij volgens justitie twee opeenvolgende accounts had.

Van september 2020 tot februari 2021 zou hij hebben gehandeld in vuurwapens. De schrijver van de berichten bood CZ-pistolen aan, maar zou ook Glocks kunnen leveren of een Heckler & Koch. Een kandidaat-koper kwam niet tijdig over de brug met ‘pap’ (geld, in straattaal). ‘Echt een klootzak ben je, je pakt 2 straks aan en je betaalt er 2!,’ zou Gillis hebben geschreven. ‘Je zet me gewoon voor schut, het zijn geen kinderen die dit werk doen!’

Er werden volop foto’s van wapens uitgewisseld, de prijzen varieerden van enkele duizenden tot 4.000 euro.

Blokken ‘colo’ en ‘boli’

Over de drugs schreef Gillis een potentiële compagnon volgens de politie dat hij ‘alles al had: een streep (een corrupte douanier), een broker, bl (bill of lading), mensen in de haven, uithaal (uithalers)’. Het ging over ‘colo’ en ‘boli’ (cocaïne uit Colombia of Bolivia), ‘blokken’ (kilo’s) en ‘een doos’ (zeecontainer). En: ‘Die doekoe (geld) pomp ik jouw kant op voor ons ding.’

Mogelijk verkocht Gillis eerst hasj of ‘ice’ (crystal meth) om aan een startkapitaal te komen voor het uit Latijns-Amerika naar Spanje halen van een partij.

Justitie ziet bewijs dat hij een import van 100 kilo cocaïne voorbereidde, die hij ‘in een paar uur’ dacht te kunnen verkopen, maar ziet ook aanwijzingen dat hij vervolgens partijen van 300 en 500 kilo wilde binnenhalen. Ook van de ‘blokken’ werden weer foto’s verstuurd, soms dagelijks.

Van een partij van twintig ‘blokken’ uit ‘boli’ zou hij in februari 2021 twee kilo hebben afgeleverd op de Amsterdamse Burgemeester Van Leeuwenlaan.

Al met al wil justitie Gillis ook voor 94.799,05 euro aan crimineel vermogen afpakken, waaronder twee Rolexen, een auto en een motor.

‘Fantasieverhalen,’ noemt Gillis de uitkomst van het ‘nattevingerwerk’ omtrent de opbrengsten uit zijn criminele handel en wandel. Een van de Rolexen zegt hij van zijn ‘broertje’ Alex Gillis te hebben geërfd.

Doordat hij onder de radar moet leven, heeft hij geen formele inkomsten, maar hij wint soms met gokken, knapt auto’s op en kreeg een deel van de schadevergoeding die zijn moeder ontving.

‘Meedogenloos circuit’

De officier van justitie wil zes jaar cel voor Gillis’ rol in ‘het meedogenloze circuit met absurde gewelddadigheid, waarin geld en macht boven mensenlevens gaat’.

Advocaat Freek van der Brugge vindt dat de rechtbank de zaak van tafel moet vegen omdat het berichtenverkeer onrechtmatig is verkregen, of Gillis anders integraal moet vrijspreken. Dat hij de berichten verstuurde, staat voor de advocaat allerminst vast.

“De politie heeft geen verdovende middelen of wapens aangetroffen, of een vermogen waarvan de conclusie moet zijn dat er sprake is van handel in drugs of wapens,” aldus de raadsman. “We zitten met vermoedens, gissingen en interpretaties van het onderzoeksteam. Was het mijn cliënt die communiceerde over wapens of drugs? Is enige transactie daadwerkelijk uitgevoerd? Het dossier is boterzacht.” Ook de ontnemingsvordering moet worden afgewezen.

‘Bijna alles niet gedaan’

Gillis, wijzend naar het requisitoir voor hem op tafel: “Bijna alles wat hier staat, heb ik niet gedaan.”

De rechtbank wijst op 24 augustus vonnis.

