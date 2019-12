Liquidatie-onderzoek Eris dijt uit: 20 miljoen digitale bestanden

Rechtbanktekening van kopstukken van motorclub Caloh Wagoh tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Schiphol. Beeld ANP

Het ‘bijzonder complexe’ dossier zal niet voor medio 2020 volledig zijn, voorspelden de officieren van justitie donderdag tijdens weer een inleidende zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol.

Slechts een deel van de zestien aangeklaagde verdachten was aanwezig, onder wie Greg R. In de dossiers komen overigens nog meer vermoede betrokkenen bij moorden voor.

Het aantal (kapitale) misdrijven waarvan de organisatie wordt beschuldigd, blijft oplopen. Formeel staat de teller inmiddels op zeven liquidaties of moordpogingen. Daarnaast hadden verdachten volgens het Openbaar Ministerie nog plannen beraamd om zes bekende Amsterdamse criminelen te liquideren. Daar bovenop zijn er verdenkingen van bedreigingen en afpersing plus de handel in (zware) wapens of het bezit daarvan.

Hoewel de donderdag in Nederland gearriveerde Ridouan Taghi volgens kroongetuige Tony de G. moordopdrachten gaf aan de groep, wordt hij in dit proces vooralsnog niet gedagvaard. Hij staat immers al terecht in de andere enorme liquidatiezaak onder codenaam Marengo.

‘Goudmijn aan bewijs’

Het onderzoeksteam in de zaak Eris treft volgens justitie stap voor stap ‘een ware goudmijn’ aan bewijs aan in de meer dan 900 smartphones, laptops, computers en harde schijven die zijn aangetroffen sinds de meeste verdachten op 21 november 2018 zijn aangehouden.

Hieruit komt elke dag nieuwe informatie, die de recherche en digitaal specialisten volgens de aanklagers veelal handmatig moeten doorworstelen, duiden en onderzoeken. Uit de ‘gegevensdragers’ kwamen 10,6 miljoen foto’s, bijna 10 miljoen chatberichten, ruim 100.000 e-mails, een kleine 200.000 filmpjes en 200.000 documenten.

De gewezen ‘president’ van Caloh Wagoh, Delano R. (49) alias ‘Keylow’, heeft geblunderd door stelselmatig foto’s te maken van de versleutelde berichten waarin zeer openlijk over liquidaties wordt ‘gesproken’. Dat levert een berg bewijs op. Die foto’s zijn, helaas voor de recherche, niet digitaal te doorzoeken.

De vele foto’s van te liquideren doelwitten of hun auto’s zijn volgens justitie overigens niet alleen cruciaal voor het bewijs, het kan ook gaan om doelwitten die nog níet zijn geliquideerd en levensgevaar lopen. “Het is zeker niet denkbeeldig dat foto’s van personen worden aangetroffen die nog in leven zijn en die nog gered kunnen worden.”

Het Openbaar Ministerie was eerder te optimistisch over het te verrichten werk, erkende een van de beide officieren van justitie aan het begin van de zitting. “Hoeveel tijd vergt het 10,6 miljoen digitale afbeeldingen te ontsleutelen, te bekijken, te duiden en daarop te rechercheren?” De vraag was retorisch, het antwoord: héél lang.

Geen geluidsopnamen

Kroongetuige Tony de G. wordt nog volop verhoord en moet aan de hand van nieuwe informatie uit de ‘gegevensdragers’ steeds opnieuw worden bevraagd door het onderzoeksteam. Justitie wil belangrijke verklaringen van de spijtoptant niet aan de advocaten van de verdachten geven ‘vanwege het onderzoeksbelang en de veiligheid van derden’.

De raadslieden krijgen wat de officieren van justitie betreft geen geluidsopnamen van de verhoren, omdat De G.’s veiligheid dan in gevaar zou zijn.

De advocaten kunnen tot hun ongenoegen nog altijd niet beginnen met het verhoren van de kroongetuige. Ze protesteerden tegen de afscherming van belangrijk bewijs. Meerdere raadslieden vroegen de rechtbank hun cliënt vrij te laten in afwachting van het nog lang slepende onderzoek. Het Openbaar Ministerie verzet zich daartegen.

De rechtbank moet nog beslissen over alle verzoeken en doet dat misschien pas volgende week. Op 19 en 20 februari zijn in de zaak weer inleidende zittingen.