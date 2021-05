Liquidatie eigenaar Yab Yum verijdeld

Bij het grote publiek is Kraijpoel vooral bekend als koper van de voormalige seksclub Yab Yum. Beeld anp

Bij de recherche kwam twee maanden geleden informatie binnen dat er een liquidatie werd voorbereid in Soest. Door snel ingrijpen kon de moord worden voorkomen, stelt de politie. Die hield drie mannen aan, onder wie een 35-jarige Hagenaar. Hij zit nog vast.

Dinsdag toonde het programma Opsporing Verzocht beelden die begin maart waren gemaakt door bewakingscamera’s. Daarop waren ‘spotters’ (observanten) te zien die vermoedelijk de omgeving aan het ‘afleggen’ waren voor het moordplan.

Hun doelwit blijkt de 52-jarige Chris Kraijpoel. Hij is vooral bekend als koper van de voormalige seksclub Yab Yum. Zijn pogingen het roemruchte bordeel te heropenen mislukten omdat hij van de gemeente geen vergunningen kreeg vanwege zijn reputatie als louche zakenman.

Kraijpoel figureert al zeker twee decennia in onderzoeken naar georganiseerde misdaad, voornamelijk in de marge. Waarom personen het nu op Kraijpoel voorzien hebben, is niet bekend. Advocaat Marnix van der Werf van Kraijpoel zegt geen commentaar te willen geven.