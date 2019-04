Lintjes voor Spong en Fong Leng

Van de 28 mensen die een onderscheiding kregen, zijn er 11 vrouw. Vorig jaar was de verdeling wat gelijkmatiger met 19 mannen tegenover 21 vrouwen.



Het is elk jaar weer een uitdaging om de te onderscheiden mensen naar de Nieuwe Kerk toe te lokken. Zij zijn door anderen voorgedragen in het geheim en ze weten van tevoren niet dat ze een lintje zullen ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei smoezen om ze naar de Nieuwe Kerk te krijgen.



De meeste lintjes gaan dit jaar naar mensen die vrijwilligerswerk doen of hebben gedaan.



Carla Maria Fong Leng Tsang (1937), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tsang, bekend geworden als Fong Leng, heeft als modeontwerpster met haar kleurrijke ontwerpen in de jaren zeventig de brave Nederlandse modewereld op zijn kop gezet. Haar extravagante en exotische ontwerpen waren van hoge kwaliteit, gemaakt in bijzondere materiaalcombinaties. In 1974 mocht zij haar werk voor het eerst exposeren, in het Van Gogh museum. Tegenwoordig worden haar ontwerpen tentoongesteld bij veel verschillende musea in binnen- en buitenland.