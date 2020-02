Linnaeusschool in Oost sluit aan het einde van het jaar door leerlingentekort

De Linnaeusschool in Oost. Beeld Google Streetview

Een combinatie van te weinig leerlingen en het nijpende lerarentekort werd de Linnaeusschool fataal. “We komen nu elke dag net rond,” zegt Arnold Jonk, de voorzitter van schoolbestuur Stichting Samen tussen Amstel en IJ (StaIJ), waaronder de school in kwestie valt.

76 leerlingen

“Je merkt op een school waar de leerlingenaantallen alsmaar kleiner worden, dat het ook steeds moeilijker wordt om leraren te vinden.” De school bereikte dit jaar een dusdanig dieptepunt dat het bestuur de onderwijskwaliteit niet nog een schooljaar kan garanderen.

In totaal telt de school aan de Derde Oosterparkstraat nog maar 76 kinderen. Maandagavond werden de ouders van die 76 leerlingen op de hoogte gebracht van de sluiting tijdens een informatieavond op de school. “Hoewel sommige ouders het zagen aankomen, was het een emotionele avond,” zegt Jonk. “Het is niet alleen een school, het is een gemeenschap. Kinderen en ouders zijn gehecht aan elkaar en aan het team.”

Dit schooljaar blijft alles nog hetzelfde. De komende weken kunnen ouders een andere school overwegen. Uiterlijk 10 april weten alle 76 kinderen of er plek is op de school van hun keuze en waar ze na de zomervakantie kunnen starten.

Groep zeven

Leerlingen uit groep zeven kunnen − mits de ouders akkoord gaan − als klas bij elkaar blijven. Zij kunnen allemaal op Basisschool De Kraal hun laatste basisschooljaar doorbrengen. Voor hen blijft de directeur dan wel hetzelfde. Cissy Merison is zowel op de Linnaeusschool als op De Kraal directeur.

De Linnaeusschool is de vierde school in nog geen jaar tijd die in Amsterdam de deuren sluit. In juni sloot de Waaier in Oost vanwege een leerlingentekort. Drie maanden later moest de 16de Montessori in Zuidoost sluiten omdat het te weinig leerkrachten had en begin deze maand sloot de Avonturijn aan de Rustenburgerstraat omdat het te weinig leerlingen had.