Linksom of rechtsom, er komt een oplossing voor Xs4all

Volgens initiatiefnemer en oud-medewerker Kirsten Verdel kan KPN met het plan wel eens tot 65.000 klanten verliezen. "KPN weigert te onderzoeken of een zelfstandige koers voor Xs4all niet veel meer oplevert. Het doel zou juist moeten zijn om bestaande klanten te behouden, omdat er toch geen groei meer in het aantal klanten zal zitten."



Ze snappen het niet

"Maar hierdoor dreigen duizenden klanten weg te lopen. We hebben dat heel erg duidelijk gemakt aan KPN, maar ze willen liet luisteren. De top van KPN, die bestaat uit een Belg, een Italiaanse Colombiaan, snapt de achtergrond niet. Toen we ze vorige week spraken, vroegen ze het aan ons. Dat geeft wel aan dat KPN het niet begrijpt."



"Er zijn ideeën," zegt ook oud Xs4all-directeur Doke Pelleboer. "Er zijn al partijen die roepen en bellen: wij hebben interesse, ook partijen die hun eigen infrastructuur hebben. Met een paar mailservers en een netwerkserver kan je beginnen. Als je 50.000 tot 60.000 klanten zo ver krijgt, dan heb je een goed begin. Het zou chique zijn als KPN het op afstand recht zou zetten. Als ik bij KPN zat, zou ik het ook niet verkopen. Dan ben je in een klap alle 120.000 klanten kwijt."



"Zo makkelijk is het niet," waarschuwt voormalig KPN-consumententopman Michiel Buitelaar. "Ik geloof wel degelijk dat mensen menen dat ze opstappen. Maar ik zou er niet op rekenen dat je op dag een 50.000 klanten hebt, misschien en fractie. Overstappen is zo makkelijk nog niet."



Minderheidsaandeel

De actiegroep wil, door de druk op te voeren KPN alsnog op andere gedachten brengen. "Ik zou graag zien dat ze op hun schreden terugkeren: 'we zetten Xs4all op afstand, nemen een minderheidsaandeel, sturen op winst en omzet.' Maar als dat niet lukt, dan een plan B."



"Linksom of rechtsom, we zullen er voor zorgen dat er een oplossing komt. We gaan er vanuit dat we dat niet onder de naam Xs4all kunnen doen. KPN zegt er niet vanaf te willen, maar ook geen nieuwe concurrent te willen beginnen."



Uitkoop van het merk Xs4all kan, gezien de brutowinst die het bedrijf maakt, wel eens rond de 300 miljoen euro kosten. Verdel: "Maar het gaat niet om de naam, maar waar het bedrijf voor staat. Het kan net zo goed Xs4ever worden."