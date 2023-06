Linkse waakhond Bij1 bijt niet meer – en blaft ook nog maar zelden

Als linkse waakhond liet Bij1 de afgelopen jaren geregeld zijn tanden zien in de raad en was het niet bang stevig te bijten in de kuiten van linkse coalitiepartijen. Te neoliberaal, vonden zij, en altijd het systeem en met name de politie beschermend. Onder leiding van Sylvana Simons en later Jazie Veldhuyzen dwongen ze links Amsterdam kleur te bekennen.

Sterker nog, je kunt betogen dat Bij1 de linkse partijen antiracistischer en activistischer heeft gemaakt. Waar Sylvana Simons ooit in een lijsttrekkersdebat nog werd uitgelachen omdat ze zei dat klimaatracisme bestaat, is dat nu te horen aan de hele progressieve zijde, van GroenLinks tot D66.

Das war einmal. Vorige week was er een pittig debat in de raad over wapengeweld, waarin JA21 opriep tot meer repressie vanuit de politie en belangenorganisatie Controle Alt Delete een extreemlinks activistenclubje noemde. Bij uitstek hét moment voor Bij1 om tegengas te geven. Maar er was op dat moment niemand van de partij aanwezig. Alleen Carla Kabamba, nota bene van Bij1 afgesplitst, ging ertegenin.

De realiteit is dat Bij1 met huidig fractievoorzitter Dinah Bons en raadslid Nilab Ahmadi geen factor van belang is in de raad.

Bons en Ahmadi zijn activistisch en in die hoedanigheid vooral buiten de Stopera te horen. In het najaar vielen ze nog even op rond de totstandkoming van de Pride-editie van dit jaar, maar in de vier commissievergaderingen deze week (regulier, belangrijk raadswerk), sprak Bij1 niet – en dat komt vaker voor. Fractievoorzitter Dinah Bons kiest haar momenten voor idealistische en persoonlijke betogen die het Bij1-dna belichamen, maar dat leidt politiek gezien vooralsnog tot weinig.

Volksvertegenwoordiger zijn betekent een kans om je activisme om te zetten in strategieën om beleid jouw kant op te krijgen. Niemand verwacht dat een oppositiepartij met twee zetels er de een na de andere motie doorheen weet te fietsen. Maar het minste dat oppositie moet doen is bij de coalitie de boodschap erin blijven hameren dat ze niet zo goed bezig zijn als ze zelf geloven. Politiek gaat over alternatieven bepleiten en spiegels voorhouden aan de macht.

Intussen hangt de terugkeer van voormalig fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen boven de markt. Dinah Bons vervangt hem sinds hij zich vorig jaar ziek meldde, maar de termijn dat dit wettelijk mag verloopt op 21 augustus. Daarna neemt Veldhuyzen automatisch zijn zetel weer in. De vraag is of hij zich goed genoeg voelt om er weer vol voor te gaan of dat hij definitief terugtreedt.

Vorig jaar haalde Bij1 22.623 stemmen, goed voor drie zetels, twee meer dan vier jaar eerder. De linkse waakhond verloor echter niet alleen snel een zetel door intern conflict en de afsplitsing van Carla Kabamba, duidelijk is ook dat Bij1 al een tijdje niet meer bijt. Maar ook van geblaf is nog maar zelden sprake.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

