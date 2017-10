Linkse partijen in Amsterdam tegen 'waardeloos' regeerakkoord

We kunnen best een en ander tegenhouden Marjolein Moorman

Daarnaast stoort links zich aan het voornemen van het kabinet om Schiphol verder te laten groeien, de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de huidige vorm terug te brengen en dat er weinig geld is voor openbaar vervoer.



De samenwerking tussen de drie progressieve partijen is opvallend, omdat oppositiepartijen GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad regelmatig tegenover SP stonden, die met VVD en D66 een coalitie vormt.



Vlak voor de zomer was een toenadering al merkbaar, toen PvdA en GroenLinks de woonplannen van SP-wethouder Laurens Ivens aan een meerderheid hielpen, waardoor Amsterdam nu meer sociale en middeldure huurhuizen gaat bouwen. "Dit pact is tot stand gekomen zonder het gebruikelijke gekibbel," aldus Ivens. "Over deze punten denken wij hetzelfde."



Na de verkiezingen

Ivens heeft dit pact ondertekend als lijsttrekker. Het college, waarvan hij deel uitmaakt, heeft via de vier grote steden al gereageerd op het regeerakkoord, waarin juist staat dat 'het kabinet het belang van de stad ziet'.



Volgens Marjolein Moorman moet Amsterdam zich niet bij voorbaat neerleggen bij het kabinetsbeleid. "We kunnen best een en ander tegenhouden. De verkoop van sociale huurwoningen moeten we niet toestaan."



De drie lijsttrekkers zien het pact als een opmaat voor verdere samenwerking na de verkiezingen. "Het kan geen geheim zijn dat wij het liefst samenwerken met linkse partijen," aldus Groot Wassink. "Dan is dit pact een prettig perspectief."



