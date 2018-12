Linkse oppositie: laat gemeenten bijspringen bij kosten voorschool

GroenLinks, SP en PvdA komen met een initiatiefwet die dat mogelijk moet maken.



Nu mogen gemeenten hun inwoners niet te hulp schieten, al zou bijvoorbeeld Amsterdam dat graag willen. Volgens de drie linkse oppositiepartijen krijgen kinderen geen gelijke kansen in het onderwijs en begint dat al vóór de basisschool.



Uit onderzoeken blijkt dat de voorschool belangrijk is bij het terugdringen van achterstanden. Nu het onderscheid tussen de gratis peuterspeelzaal en de betaalde kinderopvang is verdwenen, moet voor alle vormen van voorschool of opvang worden betaald.



Bureaucratie

Veel ouders kunnen of willen dat niet, en dat blijft niet zonder gevolgen. "We zien in steden als Amsterdam, Tilburg en Rotterdam dat door een stompzinnige bureaucratische regel juist kinderen met een kwetsbare achtergrond van de voorschool worden gehaald," zegt het Amsterdamse SP-Kamerlid Peter Kwint.



GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: "Als een gemeente wil bijspringen als ouders de eigen bijdrage niet kunnen opbrengen, moeten we dat Den Haag niet onmogelijk maken."



Volgens PvdA'er Gijs van Dijk 'weigert het kabinet alle mogelijke kansen' aan kinderen te geven. "Dat is onbegrijpelijk."



