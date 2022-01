Links gaat zichzelf pijn doen als de onderlinge verschillen buiten beeld blijven

De verkiezingscampagne is afgetrapt. In Pakhuis de Zwijger zaten dinsdag de lijsttrekkers tegenover elkaar van de vier partijen die in 2018 de meeste stemmen hadden gehaald: Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Reinier van Dantzig (D66), Claire Martens (VVD) en Marjolein Moorman (PvdA).

Voor de toeschouwer die hoopte op vuurwerk werd het een teleurstellende avond. De vier konden hun eigen verhaal in veel te lange monologen vertellen zonder dat het uitmondde in een levendig debat. Ze waren het ook vooral eens met elkaar. Het was alsof hier de vier partijen zaten die na de verkiezingen samen een coalitie gaan vormen.

Reinier van Dantzig probeerde in de overdrive nog enigszins de verschillen tussen D66 en VVD bloot te leggen, maar echt succesvol was hij niet. Opvallend was dat hij richting de PvdA en GroenLinks een stuk coulanter was, die op hun beurt vaker instemmend naar elkaar knikten dan afkeurend.

Niet gek, na vier jaar samenwerken, maar het is nu wel verkiezingstijd. Kiezers moeten weten waar deze partijen voor staan. Met de komst van Volt heeft D66 een serieuze concurrent om de stemmen van de bevlogen Amsterdammer met vrijzinnige inborst. Aangezien Partij voor de Dieren en Bij1 in Amsterdam al jaren gestaag groeien is ook de linkse concurrentie voor PvdA en GroenLinks serieus.

Voor de VVD was de logische keuze om de aanval niet te openen in dit gezelschap. Martens stond alleen tegenover de drie progressieve partijen die al vier jaar samen het beleid in Amsterdam uitzetten. Bovendien is het geen geheim dat de VVD na maart ook tot het college wil behoren – om dat te bereiken, heb je vrienden nodig.

Ook is de VVD-fractie vrij zeker van haar zetels. Voor de meeste VVD-kiezers is uitwijken naar Forum voor Democratie, CDA of JA21 geen optie. Van laatstgenoemde is het überhaupt nog maar de vraag hoe groot hun achterban in Amsterdam is; slechts 5.500 Amsterdammers stemden op de partij van Annabel Nanninga tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, dat is niet genoeg voor een raadszetel.

Opgeteld: als afgelopen dinsdag een voorbode was voor de rest van de verkiezingscampagne, dan gaan GroenLinks, PvdA en D66 zichzelf pijn doen. Groot Wassink en Moorman moeten een duidelijk verhaal hebben om onderscheidend te zijn zodat de kiezer weet waarop ze stemmen, Van Dantzig moet deze partijen durven los te laten. Gebeurt dat niet, dan kan de VVD zomaar de lachende vierde worden met de flankpartijen als andere grote winnaars.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.