Links benadrukt: Kamer moet eerder terug van reces voor coronadebat

Nederlanders houden zich minder aan de regels, zoals hier in de Stoofsteeg op de Wallen in Amsterdam. Beeld Amaury Miller

Nog deze week zou de Tweede Kamer in debat moeten over de stijging van het aantal coronagevallen. Tenminste, als het aan PvdA-leider Lodewijk Asscher ligt. Hij hekelt het ‘papa is teleurgesteldbeleid’ van het kabinet, nu Nederlanders zich minder aan de regels houden. “Drie weken geleden sprak men al van een wake-upcall, maar sindsdien zien we een enorme toename van het aantal besmettingen. En ik zie een tamelijk onnavolgbare zigzagkoers van het kabinet.”

‘Terugkomen op besluiten’

Asscher doelt onder andere op het mondkapjesbeleid. Het kabinet gaat de mondmaskers in tegenstelling tot buurlanden niet verplichten, maar staat wel lokale experimenten toe. “Het kabinet laat burgemeesters bungelen.” Ook heeft hij ‘zorgen’ over verpleeghuizen en over vakantiegangers die terugkomen uit ‘gebieden waar het echt goed mis is’, zoals Barcelona. “Het kabinet geeft dan het vrijblijvende advies om thuis te blijven.” Volgens hem zouden de terugkerende vakantiegangers uit ‘oranje’ landen op z’n minst getest moeten worden.

Toen het aantal besmettingen ruim twee weken geleden weer toenam, probeerde Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) ook al het reces te laten onderbreken voor een debat. Dat mislukte. Als compromis werd besloten woensdag 12 augustus een debat te voeren en petit comité – met de Kamerleden die zorg in hun portefeuille hebben.

Nu doet Asscher nogmaals een poging, met steun van GroenLinks en de SP. Ellemeet: “De situatie wordt alleen maar erger, terwijl het de bedoeling was het virus in te dammen. Ik heb hier geen goed gevoel bij.” Het kabinet wil volgens haar niet terugkomen op genomen beslissingen, zoals over mondkapjes, die in een groot deel van Europa wel het straatbeeld domineren. “Er is geen sprake van voortschrijdend inzicht. En een nieuwe minister moet de honneurs waarnemen.”

Daarmee doelt Ellemeet op Tamara van Ark, die begin juli Martin van Rijn opvolgde als minister van Medische Zorg. Zij was vorige week en is deze week het kabinetslid met ‘piketdienst’, zoals minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid die eerder in juli had. Zij vervangen premier Mark Rutte en ‘corona­minister’ Hugo de Jonge, die op vakantie zijn – Rutte in Nederland, De Jonge kampeert in Frankrijk. Ook op hun vakantieadressen zitten zij voortdurend in conference calls.

Is het kabinet deze zomer al veel minder zichtbaar dan in de maanden daarvoor, de Tweede Kamer is helemaal ‘vrij onzichtbaar’, zegt hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer. Hij vindt dat het parlement nu de regie moet pakken: niet alleen terugkomen voor één debat, maar weer volledig aan het werk gaan. “De Kamer moet nú gaan debatteren over de coronawet, en niet pas over drie of vier weken.”

Mondkapjes

Brouwer noemt het ‘uiterst merkwaardig’ dat het lokaal bestuur maatregelen mag nemen over mondkapjes, terwijl kabinetsadviseur Outbreak Management Team geen bewijs ziet voor de effectiviteit daarvan. Bovendien is het ‘voorschrijven van een kledingstuk’ volgens hem in strijd met de Grondwet. “Daar moet dan wel een democratisch gelegitimeerde wet aan ten grondslag liggen.”

De fracties in de Tweede Kamer moeten uiterlijk morgenochtend laten weten of zij instemmen met het voorstel van Asscher om het commissiedebat een week te vervroegen en al woensdag te houden in de plenaire zaal.