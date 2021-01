Linkedin-bericht OLVG-baas verwijderd: ‘Potverdorie, we moeten wél data kunnen delen’

Maurice van den Bosch. Beeld Ivo van der Bent

’s Ochtends in de auto hoorde hij het bericht op het nieuws voorbij komen: een derde van de studenten geeft het leven momenteel een onvoldoende. Rijdend over de A2 dacht hij terug aan zijn eigen studententijd, in retrospectief de mooiste tijd van zijn leven. “Een derde van de studenten! Denk daar eens over na. Het wordt gebracht als een gewone mededeling. Maar berg je maar, want ook dit heeft consequenties voor de lange termijn.”

Bestuursvoorzitter van het OLVG Maurice van den Bosch heeft het nu even niet over volle ic’s– ook dat is heel belangrijk -, maar hij wil graag aandacht voor de (neven)effecten van de maatregelen tegen het virus: bijvoorbeeld kinderen die niet naar school kunnen, waardoor de kloof groter wordt tussen de groep die kan bijspijkeren met bijlessen en de groep die geen iPad kan betalen.

Hij wil graag aandacht voor kindermishandeling. De Universiteit Leiden schatte onlangs in het onderzoek ‘Kindermishandeling tijdens de lockdown’ dat tijdens de eerste lockdown 40.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling zijn geworden. Naast fysiek en verbaal geweld werden hierbij ook verwaarlozing van onderwijs en het blootstellen aan huiselijk geweld meegerekend. Voor corona lag die schatting op 15.000 kinderen. Bijna een verdrievoudiging dus.“Ik ben geen expert, maar dit heeft volgens mij een levenslang effect.”

Impact op gezondheid

Aandacht verdient wat hem betreft ook het gebrek aan sportmogelijkheden. “We bewegen allemaal iets minder en komen iets aan. Ook dat heeft impact op je gezondheid, op je welbevinden.” Hij kan zo nog wel even doorgaan met mentale problemen, spanningen in gezinnen, faillissementen, eenzaamheid, de oneindige lijst van uitwassen van lockdowns, thuiswerken en sluitingen van bedrijven. Kortom: “De zorg is niet alleen het ziekenhuis, de zorg is de maatschappij. Daar moeten we met elkaar oog voor houden.”

Dinsdagmiddag besloot hij op Twitter en LinkedIn een bericht te plaatsen. Hij schreef: ‘Avondklok wordt nu serieus gebracht. Vanwege ‘oprukken’ van de Britse variant, maar wat is daarvan precies bekend? Recente data uit de UK toont nu een dalende trend’. Ook schreef hij het eens te zijn met het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving om bij besluiten meer rekening te houden met de impact van de crisis op andere sectoren. Hij sloot af met: ‘Naarmate we langer in de crisis zitten wordt een steeds bredere kijk belangrijk’.

En ja, dit is een ongebruikelijk geluid van een ziekenhuisbaas. Die hoor je meestal over de noodzaak van nóg meer maatregelen. En ja, ook Van den Bosch benadrukt dat het nog steeds spannend is in de ziekenhuizen, dat er ongelooflijk hard gewerkt wordt en dat er wel degelijk gevreesd wordt voor nog meer covidpatiënten door de Britse variant, maar hij vindt ook echt dat het in dit stadium niet meer alleen over het virus moet gaan. “We voelen ons ook één met de stad. Dat betekent ook met de achterstandsgezinnen in West. En dat betekent ook met de failliete groenteboer in Oost en dat betekent ook met de niet sportende familie in Noord.” Ook zou hij graag zien dat andere deskundigen – bijvoorbeeld uit de cultuursector of de sport – aan tafel komen bij de beleidsmakers.

Excuses

Hij plaatste zijn bericht eind van de middag. Maar in de avond werd hem duidelijk dat zijn bericht door LinkedIn was verwijderd. “Bestuursvoorzitter Joep de Groot liet het me weten. Hij had mijn berichtje opgepakt en gepost: Maurice van den Bosch heeft iets gedeeld voor de brede maatschappelijke discussie. Hierbij deel ik het, want het oorspronkelijke bericht is er niet meer.”

De emoties volgden elkaar op: “Ik schrok me eerst kapot. Daarna besloot ik: geen LinkedIn meer. Maar toen ging ik verder denken. Dit is heel gek, voor mijn gevoel was het een feitelijk en vrij neutraal bericht. Toen kwam de onderzoeker in mij naar boven. Ik ben namelijk ook hoogleraar en wetenschapper: Potverdorie, we moeten wel data kunnen delen, anders wordt het een hele aparte wereld.”

Om half vijf ’s morgens arriveerde opnieuw een bericht van LinkedIn in zijn mail. Ditmaal met excuses. Het berustte allemaal op een misverstand en het bericht staat weer online. “Wat er op de achtergrond allemaal is gebeurd, weet ik niet. Ze hebben me ook op Twitter geprobeerd te bereiken om uit te leggen wat er is gebeurd. Dat hebben ze netjes gedaan. Maar het is voor mij wel een reden om wat voorzichtiger te zijn met het delen van berichtjes op sociale media.”

Integriteit

Hij voelt zich toch beschadigd. “Je integriteit wordt in twijfel getrokken en dat is als bestuurder en als wetenschapper je hoogste goed. Ik ben daar echt van geschrokken.” Eerder overkwam het ook hoogleraar Ira Helsloot. Van den Bosch vindt het een discussie waard. Hoe ver mogen techbedrijven gaan in het regisseren van die berichten?

“Laten we vooral een land blijven waar we elkaar kunnen blijven uitdagen en elkaar mogen bevragen. Hier in het ziekenhuis krijg ik wel twintig keer per dag de vraag waarom we iets hebben besloten en of we het wel zeker weten. Die tegenspraak is cruciaal. Wij hebben hier het adagium: elkaar aanspreken is elkaar beschermen. De bottomline is: Blijven we met elkaar goed nadenken? Dat was ook mijn boodschap.”