Linda de Mol creatief directeur bij Net5

Zij gaat dit samen doen met Jildou van der Bijl, hoofdredacteur van het magazine Linda. Dat maakte het mediabedrijf donderdag bekend.



"Daar zullen zij hun eigen visie loslaten op deze zender en hun kennis en ervaring van de doelgroep inzetten om de groeiambities van zowel Linda. als Net5 te versterken," aldus Talpa. Van der Bijl blijft, naast haar nieuwe functie, creatief directeur van Linda..



Overname

Ook werd bekend dat mediabedrijf Linda. wordt overgenomen door Talpa Network. Mood for Magazines, de uitgever van Linda., werd mede-opgericht door Linda de Mol en was de afgelopen 15 jaar onderdeel van Sanoma Media Netherlands.



"Sanoma is altijd een goed huis geweest voor Mood for Magazines, haar mensen en het merk Linda.. Mede door Sanoma heeft Linda. zich kunnen ontwikkelen tot het mooie bedrijf dat het nu is. De mogelijkheden die Talpa Network nu biedt met samenwerkingen op haar kanalen, zoals radio, online en vooral lineaire televisie, passen beter bij de groeiambities van het mediamerk Linda.," aldus Linda de Mol.



De omzet van Mood for Magazines bedroeg vorig jaar 27 miljoen euro. De operationele winst kwam uit op 6 miljoen euro. Het bedrijf heeft volgens Sanoma een waarde van 47 miljoen euro. Mood for Magazines heeft 53 medewerkers in dienst.