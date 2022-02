Lil Kleine krijgt 120 uur taakstraf voor mishandeling in club

Lil Kleine in Madame Tussauds. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

De rechtbank van Amsterdam vindt bewezen dat Scholten met twee andere mannen het slachtoffer heeft mishandeld. Het gaat om een incident in de nacht van 6 op 7 december 2019 tijdens de openingsavond van club Oliva op het Rembrandtplein. De rechter sprak van een ‘mishandeling in vereniging’ en een ‘typisch voorbeeld van zinloos uitgaansgeweld’.

De mishandeling van het toen 27-jarige slachtoffer is vastgelegd op camerabeelden. Daarop is te zien hoe Scholten een man aanvalt en hem een trap geeft. Hij wordt weggetrokken door zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes. Daarop geeft een tweede man uit het groepje van Scholten het slachtoffer een klap in het gezicht. Vervolgens duikt een derde man op het slachtoffer.

Beelden van een andere camera laten zien hoe het geweld in de hal van de nachtclub wordt voortgezet. Opnieuw deelt Scholten een trap uit en vallen er klappen.

Aanleiding voor de mishandeling was dat het slachtoffer tegen Vaes was aangelopen. Toen de rapper de jongen daarop aansprak, zou die volgens hem ‘denigrerend en arrogant’ hebben gereageerd. Lil Kleine zei hem niet te hebben aangeraakt en ‘niets strafbaars’ te hebben gedaan.

Medeverdachten

Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken tegen de rapper geëist. Scholten is teleurgesteld in de uitspraak, zo laat zijn advocaat Nienke Hoogervorst weten.

Ook twee medeverdachten van de rapper stonden terecht. Het gaat om de 51-jarige Brabantse transportondernemer Peter S. en de 52-jarige Arnold H. Beiden waren al eerder in beeld bij politiezaken. Peter S. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand; hij begon het geweld. Arnold H. krijgt net als Scholten een taakstraf van 120 uur.