Lil Kleine en vrienden betrokken bij vechtpartij Club Air

Lil Kleine eerder bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Dat bevestigt een medewerker van club Air aan Het Parool. In de club ontstond laat op de avond een discussie die uitmondde in een vechtpartij. Jorik Scholten (echte naam van Lil Kleine) was hierbij betrokken.

Na ingrijpen van de beveiliging zijn beide groepen uit elkaar gehaald en zijn de mannen een voor een de club uitgezet.

Om 04.15 uur in de ochtend is een van de betrokkenen op de Blauwbrug in het centrum door een groepje mannen mishandeld en beroofd, zegt de medewerker van club Air. Daarbij is een 24-jarige man zwaargewond geraakt. Hij werd van zijn tas en zijn horloge beroofd. De politie bevestigt na navraag dat het ging om een Rolexhorloge.

‘Conflict in horeca aanleiding mishandeling’

De politie liet eerder weten dat het slachtoffer en de daders uit de omgeving van het Rembrandtplein waren gekomen. Er werd vermoed dat ‘een conflict eerder op de avond in een horecagelegenheid de mogelijke aanleiding is geweest’ voor de zware mishandeling. Daaruit concludeert de politie dat de mishandeling met voorbedachte rade is gepleegd. Dit komt overeen met het commentaar van de medewerker van club Air.

Het slachtoffer is naderhand naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand kan de politie geen mededelingen doen.

Ook kan de politie geen mededelingen doen over waar de verdachten naartoe zijn gegaan. Wel laat ze weten op zoek te zijn naar twee taxichauffeurs die vlak na de mishandeling met de politie hebben gesproken. Zij hielpen het slachtoffer met het verzamelen van spullen uit zijn tas.

De advocaat van Scholten laat vrijdagavond weten dat hij de bewuste avond in club Air was. “Jorik is gisteravond in club Air lastig gevallen en vervolgens is hij door een beveiliger naar zijn auto begeleid en vertrokken. Jorik is niet betrokken bij wat zich daarna buiten de club heeft afgespeeld en heeft daar ook geen weet van. Wij zijn niet bekend met een aangifte.”

Afgelast concert Lil Kleine

Vrijdagmiddag werd bekend dat het optreden van de rapper op het TIKTAK Festival in Rotterdam is geannuleerd. Het zou het eerste optreden van Lil Kleine in Nederlandse zijn nadat hij zich uit de openbaarheid had teruggetrokken vanwege een uitgelekte video waarop te zien is hoe hij zijn (inmiddels ex-)verloofde Jaimie Vaes mishandelt.

Het management van Lil Kleine was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.