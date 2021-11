Lil Kleine beroofd van peperduur horloge: ‘Je bent een imbeciel als je nu zo’n klok draagt’

Bij de juwelier zijn horloges als die van Lil Kleine voor gewone stervelingen niet te koop. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

‘Af en toe een AP. Af en toe een Patek. Af en toe een Rolex. Af en toe een Richard Mille (en je weet die kost een ton),’ zo begint het nummer Af en toe, waarin rapper Lil Kleine zijn horlogecollectie bezingt. De rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd afgelopen donderdagavond na een feest in Rotterdam met een pistool beroofd van zijn Patek Philippe.

Het horloge vertegenwoordigt een waarde van 150.000 euro. Daarmee is iets geks aan de hand, want wie de Patek Philippe van Lil Kleine aanschaft bij de officiële dealer rekent ruim 54.000 euro af. Maar bij de juwelier is het horloge voor gewone stervelingen niet te koop. Omwille van de exclusiviteit van de horloges creëren luxe horlogemerken als Rolex en Patek Phillipe kunstmatige schaarste. “Als je met zo’n horloge de drempel van de winkel overstapt, heb je al vijftigduizend euro verdiend,” weet een horloge-expert.

Grijze handel

Daarmee doelt hij op de grijze handel: handelaren die hun brood verdienen met het doorverkopen van exclusieve horloges. Deze ‘flippers’, zoals ze weleens denigrerend genoemd worden, hebben de moeilijk te krijgen modellen, zoals de Patek Philippe van Lil Kleine, in tegenstelling tot de winkel wél in de aanbieding. Alleen ligt de prijs aanmerkelijk hoger. Hoe hoog precies bepalen websites als Chrono24.

Ook van invloed op de prijs is de showcultuur op sociale media. Rappers, BN’ers en influencers plaatsen content waarin ze met exclusieve horloges om hun pols pronken. Het zorgt ervoor dat de populariteit van dure horloges is toegenomen. Dat heeft een prijsopdrijvend effect.

Door de hoge prijzen zijn er de laatste jaren nogal wat mensen die luxe-horloges zijn gaan zien als belegging. “Het is beter dan je geld op de bank,” zo legt een tussenhandelaar uit. Zijn verhaal wordt bevestigd door een collega. “De duurdere modellen van bijvoorbeeld Patek Philippe worden wel verkocht, maar worden zelden gedragen. Klanten leggen ze in de kluis.”

De belangrijkste reden: veiligheid. De afgelopen jaren zijn er meerdere zogenaamde Rolexbendes actief geweest in de stad. Onder anderen Estelle Cruijff en de vader van BN’er Nicolette van Dam werden op gewelddadige wijze beroofd. Vorig jaar december werden leden van zo’n bende veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vijf jaar.

Ook de gewelddadige dood van de 24-jarige Bas van Wijk in het recreatiegebied aan de Nieuwe Meer, in augustus vorig jaar, was het gevolg van een beroving van een (namaak) Rolex-horloge. Toen Van Wijk tussenbeide kwam werd hij doodgeschoten. In die zaak is de schutter inmiddels veroordeeld tot negen jaar cel en tbs.

Nergens meer cash

Aanstaande donderdag staat opnieuw een bende vermeende horlogerovers voor de rechtbank in Amsterdam. Het gaat om vijf twintigers die, volgens het Openbaar Ministerie, op gewelddadige wijze horloges van onder andere Rolex en Patek Philippe geroofd hebben. Slachtoffers werden bij de berovingen vastgehouden terwijl de klokjes van hun pols gerukt werden.

De explosieve waardestijging is volgens de handelaren (Het Parool sprak er vijf, allemaal willen ze – omwille van hun veiligheid – anoniem blijven) niet de enige oorzaak. “Er is nergens meer cash geld. Je ziet dat criminelen zich nu richten op luxegoederen. Er worden toch ook telefoonwinkels overvallen voor iPhones?”

De aanhoudende berichten over gewelddadige berovingen zorgen ervoor dat mensen inmiddels voorzichtig zijn met het dragen van dure horloges. Sommigen handelaren gaan zelf de stad ook niet meer in met een duur uurwerk om. “Je bent gewoon imbeciel als je zo’n klok draagt. Ze schieten je voor minder overhoop,” zegt een van hen op de vraag of hij met de Patek Philippe van 150.000 euro naar een feest zou gaan.

Korte rokjes

Hij erkent dat dit een variant van het korte-rokjesargument is. “Het zij zo. Je horloges stoer laten zien kan gewoon niet meer. René van de Gijp zei het toch ook al nadat hij slachtoffer was? Je bent gewoon doelwit.”

Dat rapper Lil Kleine online veelvuldig pronkte met zijn horloges kan hebben bijgedragen aan het feit dat hij het slachtoffer is geworden. “Criminelen schuimen sociale media af op zoek naar potentiële slachtoffers met dure horloges. Bekende mensen zijn een makkelijk target.”

Het verkopen van gestolen waar, erkennen de handelaren, is in het buitenland betrekkelijk eenvoudig. “Als die klok 150.000 waard is en je biedt hem aan voor een ton, is er heus wel iemand in Antwerpen te vinden die geld ruikt en geen vragen stelt.”