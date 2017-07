Lighting en Accell grote verliezers op beurs

Elders in Europa moesten onder meer autobouwers Volkswagen, BMW en Daimler het ontgelden, na een bericht van Der Spiegel dat ze jarenlang verboden prijsafspraken zouden hebben gemaakt.



Duurdere euro

De AEX-index in Amsterdam ging 0,8 procent lager het weekend in op 522,22 punten. De MidKap daalde 1,9 procent tot 805,48 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,7 procent. Dat de graadmeters omlaag gingen werd tevens in de hand gewerkt door de duurdere euro, die rond het hoogste niveau in twee jaar noteerde.



Philips Lighting maakte een koersval van 8,2 procent en was daarmee met afstand de sterkste daler bij de middelgrote fondsen aan het Damrak. Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst, maar de omzet stond nog altijd onder druk.



Amsterdam Commodities 

Bij de kleinere bedrijven kelderde Accell bijna 9 procent, na een forse winstdaling in de eerste jaarhelft. Beleggers waren ook niet tevreden over de resultaten van specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities. Dat aandeel werd meer dan 5 procent lager gezet.



Ook MidKap-fonds Air France-KLM ging net als een dag eerder flink omlaag. De luchtvaartcombinatie zakte 6,1 procent.



In de AEX was AkzoNobel een van de grootste verliezers, met een min van 2,2 procent. De topman van de Amerikaanse verfreus PPG Industries, die lange tijd loerde op een overname van Akzo, liet weten geen nieuw bod te doen op zijn Nederlandse branchegenoot. Grootste stijger in de hoofdindex was biotechbedrijf Galapagos met een winst van 3,7 procent.



Manipulatie in auto-industrie

Buiten Nederland zorgde het nieuws over het mogelijke kartel in de Duitse auto-industrie voor de meeste roering. Beurszwaargewichten Volkswagen, Daimler en BMW sloten in Frankfurt tot bijna 4 procent in het rood. De fabrikanten zouden volgens onderzoek door journalisten van Der Spiegel al sinds de jaren negentig prijzen in hun voordeel manipuleren. De autobouwers zelf en de toezichthouders in Brussel weigerden commentaar te geven.



De euro werd verhandeld voor 1,1650 dollar, tegen 1,1645 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 46,11 dollar. Brentolie was 1,6 procent goedkoper met 48,54 dollar per vat.