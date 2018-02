Lighting bij sterkste dalers op Damrak

Elders in Europa gingen graadmeters ook omlaag. Beleggers verwerkten onder meer de eerste officiële verklaring van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve.



Zijn uitspraken in het Amerikaanse Congres over onder meer geleidelijk rentestappen deden weinig stof opwaaien. Op het Damrak was Philips Ligthing een opvallende daler.



Op Beursplein 5 sloot de AEX met een verlies van 0,1 procent op 537,83 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 820,85 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.



Philips Lighting was de sterkste daler in de MidKap met een min van 2 procent. Philips verkleinde het belang in zijn voormalige verlichtingsdivisie.



Het zorgtechnologiebedrijf verkocht ongeveer 16,2 miljoen aandelen voor 32,10 euro per stuk. De opbrengst van de verkoop is circa 520,7 miljoen euro. Het aandeel Philips speelde in de AEX 0,1 procent kwijt.



Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 1,8 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,4 procent.