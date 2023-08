Lift station Ganzenhoef al weken kapot: ‘Kan me de laatste keer dat deze lift het deed niet meer herinneren’

Omdat de lift bij station Ganzenhoef al weken kapot is, zijn reizigers die een kinderwagens of een fiets bij zich hebben op de roltrap aangewezen. Beeld Jakob van Vliet

“Het is fucked up,” zegt Ariana Polanco (27) als ze metrostation Ganzenhoef uitloopt met een kinderwagen. “Deze lift is altijd kapot en die bij station Kraaiennest is de lift ongeveer drie keer per week kapot.”

Voor Polanco betekent de kapotte lift dat ze moet improviseren op de roltrap: “Als ik omhoog wil met mijn kind moet ik haar vasthouden en de babywagen op de rem zetten, maar dat is moeilijk op de roltrap. Ik ben bang dat ik op ieder moment kan vallen.”

Ze is sceptisch over het vooruitzicht van een werkende lift: “Ik heb er weinig vertrouwen in dat ze het gaan maken.”

Diverse defecten en een leverancier die in afwachting is van onderdelen. De lijst met gebreken aan de lift op metrostation Ganzenhoef is lang. Wanneer het gerepareerd zal zijn, durft een woordvoerder van het GVB niet te zeggen. Voor reizigers die de roltrap niet kunnen gebruiken, is er geen alternatieve route op het station.

Ov-gebruikers worden volgens de woordvoerder wel over de defecte lift geïnformeerd, via de app ‘Gappie’ van het GVB en met posters op het station. “Reizigers die in de buurt van het station moeten zijn, kunnen uitstappen op de stations Verrijn Stuartweg of Kraaiennest en van daar via de openbare weg naar Ganzenhoef,” zegt de woordvoerder. Ganzenhoef ligt tussen de twee genoemde metrostations in.

Volgens de woordvoerder kijkt het GVB of via de omroepinstallaties in de metrostellen en op stations omgeroepen kan worden dat de lift op Ganzenhoef buiten werking is.

Waardeloos

Het is voor de gebruikers van metrostation Ganzenhoef een hard gelag. In maart 2019 werd een automaat in het station opgeblazen bij een plofkraak. Die veroorzaakte grote schade aan het station die pas in december 2021, bijna drie jaar na de plofkraak, volledig gerepareerd was. Een reiziger vertelde toen dat de lift op het station ook vaak kapot was. “Dat duurde ook lang,” vertelde ze.

Nu ligt de lift er dus weer voor langere tijd uit.

De 29-jarige Vlad, die niet met zijn achternaam in de krant wil, neemt zijn fiets dagelijks mee in de metro. Hij noemt de situatie bij Ganzenhoef waardeloos. “Ik kan me de laatste keer dat deze lift het deed niet meer herinneren.”

En Ganzenhoef is niet het enige station in Zuidoost met liftproblemen. De lift op metrostation Kraaiennest was sinds 21 juli buiten werking, maar doet het sinds woensdag weer. Volgens een vrouw, die niet met haar naam in de krant wil, levert dit regelmatig lastige situaties op: “Ik moest op Ganzenhoef laatst een vrouw helpen die met twee baby’s en een kinderwagen naar beneden moest. Ze kon niet terecht op Kraaiennest, want daar was de lift ook kapot.”

Haperende liften

Mensen met een beperking hebben al geruime tijd last van haperende liften bij stations in Amsterdam. De lift van tramhalte Rietlandpark was vorig jaar maar liefst negen maanden buiten werking. Uiteindelijk werd daar een noodlift geplaatst. Ook op metrostation Noorderpark was de enige lift van het station vorig jaar wekenlang buiten gebruik. Ook NS en ProRail hebben vaak te maken met kapotte liften die daardoor lang buiten gebruik zijn. Zo was de lift op station Sloterdijk richting de bushaltes enkele maanden stuk.

“Wij realiseren ons wat een defecte lift betekent voor reizigers die ervan afhankelijk zijn,” zegt de GVB-woordvoerder. “Wij vinden de situatie ook buitengewoon frustrerend en sturen zo strak mogelijk op reparatie en communicatie richting reiziger, onder andere over eventuele alternatieven. In veel gevallen zijn we afhankelijk van leveranciers en de beschikbaarheid van materiaal en monteurs. Deze branche staat net als veel andere enorm onder druk. Samen met de gemeente Amsterdam en onze opdrachtgever, de Vervoerregio, blijven we hier aan trekken.”

Ganzenhoef staat op de rol voor een grote renovatie eind 2024- begin 2025 waarbij roltrappen en de lift ook worden aangepakt zodat deze zeker weer tien jaar meekunnen.