Liever lopen dan een medereiziger met corona tegenkomen

Tram 2 van CS naar Nieuw Sloten is zo goed als leeg. Beeld Marc Driessen

Vorstelijk zitten ze erbij in tram 26, vorstelijk en zorgelijk. Want de lijn tussen CS en IJburg waar het altijd hutjemutje staat, is zo goed als leeg. Een mannetje of zeven, acht zijn het, met een welhaast natuurkundige precisie verdeeld over de beschikbare ruimte.

Tot zover het vorstelijke deel. De zorg zit ‘m natuurlijk in de eventuele nabijheid van een medereiziger die het coronavirus onder de leden zou kunnen hebben. En dan mag je nog zo uitgebreid de ruimte hebben, dan zit je toch niet lekker, bevestigt Lydia Janssens die op weg is naar huis. “Mijn fiets had een lekke band vanmorgen, dus ik moest wel met de tram. Heel onprettig dit.”

Uitgestorven

Wat voor de 26 geldt, geldt eigenlijk voor het hele Amsterdamse openbaar vervoer: het is uitgestorven. Want met zijn allen in een benauwde ruimte waar je niet uit kan, het is precies wat wordt afgeraden deze dagen. En veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om thuis te blijven.

Het is onduidelijk hoezeer de reizigersstatistieken zijn gekelderd deze dag. Het GVB schat in dat zomaar de helft van de reizigers vandaag thuis werkt of voor een ander vervoermiddel heeft gekozen. Min 50 procent dus. Een cijfer dat eigenlijk nog meevalt aangezien in de ochtendspits landelijk wordt gesproken over een afname met wel 85 procent. Dat betekent: lege bussen, zo goed als lege trams en niet zo heel erg lege metrostellen.

Beperkt contact

In de trams zijn ook vanmorgen weer nieuwe maatregelen uitgevaardigd, zegt een woordvoerder van het vervoerbedrijf. “Reizigers kunnen tijdelijk geen kaartje meer kopen in de tram. Vooraf moeten zij controleren of er voldoende saldo op de ov-chipkaart staat. Of zij kunnen terecht bij een van de kaartautomaten of online. Met deze maatregelen beperken we het aantal contactmomenten tussen medewerkers en reizigers. De balie van de conducteur is vanaf maandag ook afgeschermd met linten. Zo is er meer afstand tussen de reizigers en de conducteur.”

Het ziet er erg houtje-touwtje uit, maar het werkt wel: in de tram houden de reizigers voldoende afstand, zegt de conducteur van tram 11. “Maar ja, we hebben dan ook zo weinig mensen aan boord, dat het gek zou zijn als ze bij mij op schoot zouden klimmen.”

Paranoïde

Is hij bezorgd met zieke reizigers in aanraking te komen? “Een beetje wel natuurlijk, ik zit de hele dag in deze afgesloten ruimte. Je wordt er nogal paranoïde van: als iemand jouw kant op ademt, wil eigenlijk vragen of ie niet de andere kant op kan kijken. Maar het is wel belangrijk dat het openbaar vervoer blijft rijden, anders de komt de stad helemaal tot stilstand.”

Ook opvallend: er wordt gelopen in de stad. Mede dankzij het mooie weer lijken veel mensen het openbaar vervoer zo onprettig te vinden, dat ze vanuit hun werk te voet naar huis vertrekken. Langs de Piet Heinkade is het opvallend druk met voetgangers. Een van hen zegt een half uurtje eerder van zijn kantoor te zijn vertrokken. “Eigenlijk best lekker dit, dat ga ik vaker doen.”

In de Noord/Zuidlijn is het relatief het minst rustig: als aan het begin van de avondspits de metro wegrijdt richting Noord, is het rijtuig minstens voor de helft gevuld. “We kunnen ook niet anders,” zegt Dorothee van der Bijl. “Ik werk in Buitenveldert en woon achterin Noord, dus de pont is niet echt een optie. Ik heb een flesje desinfecterend middel bij me, dus we hopen er maar het beste van.”