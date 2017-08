Lievelingsboot Heineken zoekt eigenaar. Vraagprijs: 8 ton

Ik zie een perfecte rol voor dit schip weggelegd in een van de meren in Zwitserland

En dus heeft De Smidt de boot in de verkoop gezet. Er is interesse, zegt de eigenaar, maar storm loopt het nog niet. Dus gebruikt 't Smidtje de Hiswa te Water, deze week op het IJ, om de boot aan de man te brengen.



Motorboottheater

Speciaal voor het evenement wordt de luxe salonboot omgedoopt tot Motorboottheater met dagelijks wisselende thema's. Van 27 september tot en met 4 oktober wordt Stan Huygens online geveild via BVA Auctions.



Wie interesse zou kunnen hebben om de Stan Huygens van 't Smidtje over te nemen? De Smidt zucht diep. Dat het een vermogend persoon zal moeten zijn, staat wel vast. "Ik zie een perfecte rol voor dit schip weggelegd in een van de meren in Zwitserland. En ook kan ik me voorstellen dat Dubai een mooie plek zou zijn om een dergelijk schip te hebben."



Amsterdam is onwaarschijnlijk, zegt De Smidt: daarvoor is de toekomst van de rondvaart, in al zijn facetten, vooralsnog te onzeker. "De Stan Huygens heeft een lengte van 20,67 meter en is 4,47 meter breed."



Internationale zakenmensen

"Dat is, naar de verwachte regelgeving over maatvoering, bijna 70 centimeter te lang en iets meer dan 20 centimeter te breed voor Amsterdam. Tot 2023 zou ik er nog mee door de grachten kunnen, maar daarna is het zéér de vraag of het schip nog gerechtigd blijft om in de stad te kunnen varen."