‘Lieve relschoppers’ schrijft Amsterdamse agent in sarcastisch briefje

Lieke Hester. Beeld Nosh Neneh

Hester, die op haar website liekeschrijft.amsterdam blogs publiceert over dingen die haar bezighouden, richt zich in haar laatste blog rechtstreeks tot de relschoppers. ‘Je strijdt voor de vrijheid, zeg je. Maar ondertussen steek je het bloed, zweet en tranen van een ander in de hens. Je gooit molotovcocktails naar de politie. En met bakstenen alsof het milieuvriendelijke confetti is op de verjaardag van je moeder.’

Hester schrijft dat iedereen een mening mag hebben, en dat het ‘logisch’ is dat iedereen een andere kijk heeft op de aanpak in de coronacrisis. ‘Dat kan en dat mag. Maar dit is helemaal krankjorum. Jij bent geen demonstrant, maar tuig van de richel.’

De Amsterdamse agent, die bekend werd door RTL-programma Bureau Burgwallen, roept relschoppers op te stoppen de situatie met de Tweede Wereldoorlog te vergelijken. ‘Ga in de hoek staan en sodemieter op met je slappe geouwehoer over strijden voor vrijheid. (...) Je was er niet bij, je was nog niet eens een stoute gedachte.’

Beter je leven

Desgevraagd laat Hester weten dat ze met haar blog vooral duidelijk wil maken dat rellen niet helpt om de vrijheid weer terug te krijgen. “Ik hoop gewoon dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt. Hier heeft niemand iets aan. Ondernemers niet, wij niet, niemand niet.”

‘Lieve relschoppers’, besluit Hester haar blog. ‘Sla jezelf en beter je leven. Liever gister dan vandaag. En vergeet niet je ogen uit je kop te schamen. Ik gun je eigenlijk de harde realiteit van een lockdown, een lock up. In een cel. Maar zover zal het vermoedelijk niet komen.’

Bij de rellen op het Museumplein werd de politie zondagmiddag bekogeld met stenen en vuurwerk. In totaal zijn 190 mensen aangehouden. 27 arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging en zitten nog vast.