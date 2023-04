Liesbeth van der Horst leidt het Verzetsmuseum: ‘Je moet op 4 mei geen daders gaan herdenken, het gaat om de slachtoffers’

Liesbeth van der Horst begon in 1989 als vrijwilliger bij het Verzetsmuseum. Nu is ze al twintig jaar directeur. ‘We laten moedige mensen zien, anderen mogen daar het woord held voor gebruiken.’

Toen Liesbeth van der Horst ooit, in 1989, als vrijwilliger begon bij het Verzetsmuseum had ze een vooroordeel. ‘Ik dacht dat verzetsmensen drammerige, gelijkhebberige types konden zijn.’ Op dat moment was er geen uitzicht op meer dan een uitkering. “Hele bakken vol mensen gingen van de UvA rechtstreeks naar de Sociale Dienst, zeker met een afgeronde studie geschiedenis, zoals ik.”

Vanuit haar kantoor in het Verzetsmuseum, sinds 2003 is ze directeur, maakt Van der Horst een gebaar: een paar straten verder gaf haar vader Nederlandse les op de kweekschool. “We woonden in de Watergraafsmeer, toen nog geen yuppenbuurt. De familie van mijn vader zat al langer in het onderwijs, op de protestants-christelijke lagere school hoorden we bij de elite.”

Waar merkte je dat aan?

“Wij lazen de goede kinderboeken, scoorden hoog op de Cito-toets. Die liepen toen van 1 tot 100. Ik scoorde ergens in de 80, veel andere kinderen rond de 30 of 40. Sommige meisjes uit mijn klas zag ik later terug achter de kassa in de supermarkt.”

“Op die school werd veel lawaai gemaakt, wij vonden dat heel normaal. In die tijd was er een wedstrijd, het Heineken Schaatsfestijn. Wij wonnen in Noord-Holland en mochten naar de landelijke finale in Assen. Daar renden we schreeuwend de bus uit. Ik zag hoe rustig en netjes de kinderen van andere scholen rondliepen, dat was wel een inzichtmomentje. Wij zijn anders. Voor de lunch kregen we broodjes en blikjes drinken. De kinderen van onze school begonnen daar meteen mee te gooien en rommel te maken. Ik kon me toen voorstellen dat mensen een hekel hebben aan Amsterdammers.”

Waar ging je naar de middelbare school?

“Het Hervormd Lyceum Zuid. Daar hoorde ik meteen niet meer bij de elite. Vrijwel alle kinderen hadden op de Cito-toets boven de 90 gescoord, ze waren er speciaal op voorbereid. Wij hadden die toets gewoon koud voor onze neus gekregen.”

“De meisjes zaten op tennis en hockey. Op mijn lagere school in Oost zaten de jongens op voetbal, meisjes deden niet aan sport. Ze woonden in grote huizen in Amsterdam-Zuid, gaven feestjes en gingen naar de film. De sfeer was heel anders. Ze hadden aandacht voor merkkleding, bij ons was C&A het hoogst haalbare. Ik ging die kinderen uitleggen dat ze bevoorrecht waren en dat niet iedereen zo leefde. Het ging er niet makkelijk in, zelf vonden ze dat ze gewoon waren.”

“Wat me in Zuid aansprak: de grotere gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes. Op de lagere school werd door jongens gezegd dat meisjes maar moesten afwassen en verder hun mond houden. Mijn moeder was trouwens superintelligent en werd gewoon huisvrouw, vooral door een gebrek aan geldingsdrang.”

Waarom wilde je geschiedenis studeren?

“Geschiedenis had me altijd geïnteresseerd, ik wilde dingen begrijpen. Maurits van Oranje die het hoofd liet afhakken van Johan van Oldenbarneveldt, terwijl ze toch aan dezelfde kant stonden: hoe zat dat? In de geschiedenislessen op school kreeg ik daar geen duidelijk beeld van.”

“Op het HLZ zat ik voor het eerst in de klas met Joodse kinderen. Mijn ouders waren 12 toen de oorlog voorbij was, van mijn moeder had ik wel gehoord dat ze op straat dingen had meegekregen over de Jodenvervolging en het verschrikkelijk vond. Stukje bij beetje werd me meer duidelijk wat er in de oorlog was gebeurd. Bij het geschiedenisonderwijs werd er in die tijd niet heel invoelend over lesgegeven.”

Je kwam bij het Verzetsmuseum. Klopte je vooroordeel?

“Helemaal niet. De verzetsmensen die ik toen ontmoette, velen van hen leefden nog, waren leuke, zelfstandig denkende mensen. Ik was een jonkie en ze namen me serieus. Zoals het nu zou worden gezegd: ik had een klik met ze.”

Hoe werd je directeur?

“Na een reeks projectbaantjes was ik in 1992 in vaste dienst gekomen, als conservator. Ik maakte verschillende directeuren mee, die ik niet altijd even best vond. In 2003 ging er weer een weg, ik zat niet te wachten op een nieuwe directeur en begon om me heen te kijken. Toen zeiden collega’s: waarom ga jij het niet doen?”

“We zijn een kleine organisatie en kunnen snel en slagvaardig handelen, dat vind ik prettiger dan hoe het bij veel andere musea gaat. Ik heb ook kort bij het Rijksmuseum gewerkt. Honderden werknemers, met allemaal verschillende diensten die elkaar tegenwerken. Dat vond ik niet fijn.”

Waarom zit het Verzetsmuseum op de Plantage Kerklaan, tegenover Artis?

“Vóór 1999 zaten we in de Lekstraat, in een synagoge. Dat lag te achteraf en trok vrijwel alleen scholen, het culturele publiek kwam niet. Nu zitten we meer in het centrum, toeristen weten ons beter te vinden. Ons huidige gebouw heeft ook een Joodse geschiedenis, in de gevel zit een Davidster. In 1876 werd het geopend als Joods verenigingsgebouw. Later had Jacques Pimentel in dit gebouw een garage. De broer van Henriëtte Pimentel, van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg, waar Joodse kinderen uit werden gesmokkeld.”

Eind vorig jaar ontstond een controverse over het Verzetsmuseum, dat het woord ‘held’ in de ban zou hebben gedaan. Het begon met een artikel in dagblad Trouw, over de nieuwe vaste tentoonstelling in het museum. “De kop boven dat stuk was: Verzetsmuseum rekent af met heldenhype. Maar wij rekenen nergens mee af. De Trouw-journaliste vertelde me dat het Ismee Tames, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, zo ergerde dat iedereen die iets met verzet te maken had tegenwoordig een held wordt genoemd. Ik zei toen dat ik ook moeite had met dat woord.”

Wat is het probleem met het woord held?

“Door de verzetsmensen in het museum ben ik opgevoed met een weerzin tegen dat woord. Zij vonden zichzelf geen helden, ze deden wat ze moesten doen en maakten ook fouten. De mensen die pas laat in het verzet gingen en geen grote rol speelden: dat waren soms de types die zichzelf na de oorlog helden gingen noemen. De oprichters van het museum wilden dat we het verleden op een wetenschappelijke manier benaderden, heroïsering past daar niet bij.”

“Het werd in de woke-discussie geplaatst. In het Rijksmuseum willen ze het woord bersiap niet meer gebruiken, in het Amsterdam Museum gaat de term Gouden Eeuw in de ban en in het Verzetsmuseum gebeurt nu hetzelfde met het woord held. Terwijl we dat woord al nooit gebruikten, er ging helemaal niets in de ban. We laten moedige mensen zien, anderen mogen daar het woord held voor gebruiken. Ik heb nog mijn best gedaan en een paar opiniestukken geschreven, maar het was niet meer te stoppen.”

Waarom worden nu ook daders belicht in het museum?

“We toonden altijd al meerdere perspectieven. Nu hebben we wat nieuwe perspectieven daaraan toegevoegd, ook om ons te onderscheiden van het Holocaustmuseum, dat hier volgend jaar om de hoek wordt geopend.”

Horen NSB’ers en nazi’s thuis in een verzetsmuseum?

“We vertellen het verhaal over het verzet in de context van de bezetting en tonen waar dat verzet tegen gericht was. Wij laten ook onbekende, mindere kanten van het verzet zien. Zoals hoe er pepmiddelen werden gebruikt: pervitine, tegenwoordig heet dat crystal meth. Het werd gebruikt om op de been te blijven, maar je wordt er natuurlijk roekelozer van. Destijds werd het gezien als medicijn. Koningin Wilhelmina gebruikte het ook, blijkt uit de biografie van Cees Fasseur.”

Volgende week is 4 mei. Zou een nakomeling van een NSB’er of nazi daar kunnen spreken?

“Zolang de slachtoffers daar niet klaar voor zijn, moet je dat niet doen. Een jongen van 16 uit een bepaald milieu die gaat vechten aan het Oostfront kun je misschien niet veel kwalijk nemen. Iedereen mag de herdenking bijwonen, maar je moet geen daders gaan herdenken, het gaat om de slachtoffers.”

Dan: “Sinds ik hier werk, hoor ik vaak op negatieve toon dat wij onszelf op de borst kloppen over het verzet, terwijl het in werkelijkheid niet veel voorstelde. Het klopt natuurlijk dat de meeste Nederlanders tijdens de oorlog geen risico’s namen, maar ze zouden ook nooit iemand verraden. Vanuit het verzet werd die houding toen gezien als passieve steun.”

“Nu wordt die passiviteit veel negatiever beoordeeld: dat het vanuit lafheid was. Tijdens de oorlog bestond meer begrip voor de risico’s, de dreiging vanuit een dictatoriaal regime. Het potentiële gevaar was groot en willekeurig. Voor dezelfde overtreding kon de een naar een concentratiekamp worden gestuurd, terwijl een ander ermee wegkwam.”

Beeld Erik Smits

CV Liesbeth van der Horst (Gorinchem, 1961) is directeur van het Verzetsmuseum, waar ze na haar studie geschiedenis in 1988 als vrijwilliger ging werken.

De stad van... Liesbeth van der Horst Echt Amsterdam

“Langs de grachten lopen en steeds nieuwe dingen ontdekken. Ik geniet van het zeventiende-eeuwse stratenplan en het historische karakter van de stad.” Accent

“Ik heb een licht Amsterdams accent.” Havermelk

“Ik lust geen melk en ben al helemaal niet trendy, ik heb het nog nooit gedronken.” Huur of koop

“Lange tijd zat kopen niet in mijn systeem, mijn ouders woonden ook in huurhuizen. Op het goede moment heb ik mijn sociale huurwoning gekocht.” Import

“Als mensen hier wonen en zich thuis voelen, zijn het Amsterdammers.”