Liefdeslessen voor de jeugd op drift: 'lekkere kont' kan intimiderend zijn

Jongens in de klas denken vaak dat Kurtly Janga 25 is. Hij kan daardoor doorgaan voor jonge man, bijna als één van hen. Ook al is hij eigenlijk 37.



Jongens en meisjes krijgen gescheiden les. Dat gevoel van 'jongens onder elkaar' is belangrijk, zegt Janga. "Ze vragen dingen die ze nooit bij ouders of docenten durven aankaarten."



In de klassen krijgt Janga vragen over of het normaal is dat jongens hun orgasme niet kunnen ophouden, hoe ze een gesprek met een meisje kunnen beginnen of hoe een condoom werkt.