‘Lid van Broederliefde opgepakt na mishandelen lichttechnici FunX Awards in Afas Live’

Broederliefde, v.l.n.r.: Emerson Akachar, Melvin Silberie, Javiensley Dams, Edson Cesar, Jerzy Rocha Livramento. Beeld Brunopress

Dat melden bronnen nadat Yvonne Coldeweijer erover berichtte op haar juicechannel. De politie Amsterdam wil niet bevestigen of het om Silberie gaat, maar laat wel weten dat er op die bewuste avond een 28-jarige Rotterdammer is opgepakt.

Vorige week donderdag werden de FunX Awards uitgereikt in de Afas Live in Amsterdam. Na afloop van de show zou er onenigheid zijn ontstaan tussen twee technici en een van de leden van Broederliefde. De woordenwisseling liep zodanig uit de hand, dat een van de mannen van de rapformatie de twee medewerkers heeft mishandeld. Een woordvoerder van FunX kan bevestigen dat er inderdaad een incident heeft plaatsgevonden achter de schermen.

“In het kader van het politieonderzoek kan ik niet bevestigen dat het om Broederliefde gaat, maar, ja: er is iets gebeurd helaas. Dat betreuren wij ontzettend,” aldus de woordvoerder, die benadrukt dat geweld ten zeerste wordt afgekeurd. “Het gaat om twee technische medewerkers, die niet bij FunX werken, maar voor het evenement werkten. Dat neemt niet weg dat het onze show is, we nemen onze verantwoordelijkheid daarvoor en onderhouden nauw contact met de medewerkers.”

Volgens de woordvoerder gaat het inmiddels stukken beter met de medewerkers.

Zowel de woordvoerder van FunX als de politie Amsterdam kon niet bevestigen dat het om Melvin Silberie gaat. Broederliefde heeft zelf vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen. Het management van de groep was niet bereikbaar voor commentaar.