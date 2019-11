Lichtjesshow Turn on the Lights op de Dam afgelast

De Turn on the Lights lichtshow, die ieder jaar door de Bijenkorf wordt georganiseerd als startschot van het feestseizoen, gaat niet door. Volgens het warenhuis komt dat door aangescherpte veiligheidsregels vanuit de gemeente, maar een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat dat ‘onzin’ is.

Een medewerker van de Bijenkorf bevestigde woensdagavond dat Turn on the Lights niet doorgaat. Het lichtjesspektakel zou op donderdag 14 november plaatsvinden op de Dam, waar zich de afgelopen elf edities duizenden mensen verzamelden om te kijken. ‘Helaas gaat Turn on the Lights niet door dit jaar in verband met aangescherpte veiligheidsregels vanuit de gemeente Amsterdam,’ schreef de Bijenkorf maandag al op Twitter.

Wat het warenhuis hier precies mee bedoelde, kon de medewerker van de Bijenkorf woensdagavond niet uitleggen. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er door de tweet een vertekend beeld gegeven van de situatie. ‘De veiligheidsregels zijn helemaal niet aangescherpt. Het evenement werd simpelweg steeds groter, waardoor er dit jaar voor het eerst een vergunning nodig was om het te kunnen organiseren. Dat weet de Bijenkorf al zeker een maand. Ze hebben er zelf voor gekozen de vergunning niet eens aan te vragen. Door te schrijven dat wij de regels hebben aangescherpt, creëren ze een rare sfeer. Alsof er iets aan de hand is.”

De woordvoering van de Bijenkorf was woensdagavond niet bereikbaar voor uitleg. Wel schreef het warenhuis later op de avond dat de reden voor het afgelasten van de show inderdaad niet de aangescherpte regels, maar de groei van het evenement en de benodigde vergunningen zijn.

Excuses volgens mij is ons antwoord verwarrend. De afgelopen jaren is het evenement steeds groter en omvangrijker geworden. Dit vereist onder andere nieuwe vergunningen. Daarnaast geeft de Bijenkorf een nieuwe invulling aan haar feestseizoen. Bericht 1/2 — de Bijenkorf (@deBijenkorf) 13 november 2019