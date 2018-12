Lichtjes kerstboom Dam worden zaterdag ontstoken

De kerstboom op de Dam is een traditie die terugaat tot 1844, toen de Duitse bakker Nölken in een krantenadvertentie meldde dat er in zijn zaak aan de Dam een 'luisterrijk geïllumineerde KERSBOOM' (sic) was te zien.



Het uitkiezen van de perfecte boom is dan ook een serieuze zaak die vaak best wat tijd in beslag neemt. Meestal wordt er in september al begonnen met zoeken. Vorige jaren kwam de enorme boom uit Duitsland, maar dit jaar komt de spar van Vlaamse bodem. De 22 meter lange boom komt uit de Ardennen uit een tuin in het Belgische plaatsje Sourbrodt, vlakbij de Duitse grens.



Hijskraan

Het neerzetten van de boom is doorgaans een hele klus en dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. De boom komt op een dieplader naar Amsterdam en wordt in de nacht van donderdag op vrijdag met een hijskraan op zijn plek gezet.



Bij de feestelijke opening zaterdag zijn er optredens van de Gospel Queens en de Straatklinkers, een zangkoor van dak- en thuislozen. Het programma duurt van 17.00 tot 18.00 uur. Rond 17.30 uur worden de lichtjes in de boom ontstoken.