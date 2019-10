Lichamen van vrouw en baby gevonden in woning Diemen – man opgepakt

Beeld ANP

De huurder van de woning, een 48-jarige man, is aangehouden. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man in ieder geval twee weken vast blijft zitten. Hij zit in volledige beperkingen, waarbij hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het is nog niet bekend wat de relatie is tussen de man en de slachtoffers. Aanvankelijk ging de politie nog niet uit van een misdrijf, maar inmiddels zijn er sterke aanwijzingen dat er mogelijk meer aan de hand is. Dat leidde ertoe dat de rechter-commissaris heeft besloten dat de man nog twee weken langer vast blijft zitten.

De huurder is op de dag van de vondst aangehouden.