Lichaam van vermiste Amsterdammer gevonden in Kroatië

Beeld ANP

Zijn lichaam is op 25 april gevonden in een septic tank in de Kroatische plaats Dubravica Pologi, meldt de Nederlandse politie donderdag. Inmiddels heeft het Kroatisch Forensisch Instituut met zekerheid vastgesteld dat het om de vermiste Amsterdammer, die was opgenomen in de coldcasekalender 2020, gaat. Zijn naaste familie in Nederland is ingelicht.

Op 8 december 2016 werd Jajčanin voor het laatst gezien in het dorpje Zagorje. Een dag later werd zijn auto aangetroffen. Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor.

De Kroatische autoriteiten verrichten nader onderzoek naar de doodsoorzaak.