Lichaam Oost: politie vermoedt niet-natuurlijke dood

Het gezin van de man, een van origine Marokkaanse taxichauffeur, kwam thuis van vakantie en vond hem in huis. De man was thuisgebleven om het huis op te knappen.



Omwonenden denken door de manier waarop hij is aangetroffen dat hij door geweld om het leven is gekomen. De politie wil daar niets over zeggen en doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak. Daarvoor wordt sectie verricht op het lichaam.



De politie heeft de straat afgezet. Ook zondag was het onderzoek daar nog in volle gang.