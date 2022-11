Lichaam man aangetroffen in de Amstel ter hoogte van Weesperzijde: ‘Geen misdrijf’

Op dinsdagochtend zag een wandelaar een stoffelijk overschot in de Amstel bij de Weesperzijde. Beeld Jennifer Gijrath

De Forensische Opsporing van de politie is ter plaatse geweest en heeft onderzoek verricht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de omgekomen persoon een man is en dat er geen tekenen zijn van een misdrijf. De identiteit van de man is bij de politie bekend.

Een bewoner van de nabijgelegen woonboot, zegt heel erg geschrokken te zijn. Hij en zijn vrouw kijken toe hoe de duikers het stoffelijk overschot uit het water tillen. “In de 45 jaar dat ik hier woon, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Je krijgt er een naar gevoel van.”

Amstelkade

Vorige week zondag werd er ook al een lichaam van een man aangetroffen in het water bij de Amstelkade. Maandag maakte de politie bekend dat het ging om een 60-jarige Amsterdammer. Hier wordt eveneens niet uitgegaan van een misdrijf.