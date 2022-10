Lichaam Jane Johnsen (65) ‘onder verdachte omstandigheden’ in haar huis gevonden, vriend woonde er gedurende haar verdwijning

Jane Johnsen (65), de vrouw die bijna een maand vermist was, werd donderdag onder verdachte omstandigheden dood in haar woning in Amsterdam gevonden. Haar vriend (53) woonde gedurende haar verdwijning in het huis.

“Ze zijn al dagen bezig hier en nu pas hebben ze haar gevonden,” zegt een buurman van Johnsen aan de bar van een café in de Jonge Roelensteeg, tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Kalverstraat. De kroeg zit een paar deuren verderop van het huis van Jane Johnsen.

Donderdagmiddag hebben politiemensen in witte pakken haar stoffelijk overschot van de tweede verdieping naar beneden getakeld. Haar lichaam, of wat daar van over was, zat in een doos die naar het Nederlands Forensisch Instituut is gebracht voor onderzoek.

Hippie

Johnsen was bijna een maand spoorloos. Ze kwam uit Amerika en woonde al tientallen jaren in Amsterdam. Daar leidde ze een betrekkelijk onopvallend leven. Mensen omschrijven haar als ‘een beetje een hippie’.

Begin september kwam Johnsen niet opdagen bij een familie waar ze al meer dan twintig jaar schoonmaakte. Dat was vreemd want Johnsen gold als zeer punctueel. Toen ze vervolgens ook salaris dat ze nog tegoed had, niet op kwam halen ging haar werkgeefster op onderzoek uit. Ze vroeg aan de security van de coffeeshop naast de woning van Johnsen of ze haar nog gezien hadden.

De eigenaar van de coffeeshop maakte zich ook zorgen en stapte vervolgens naar de wijkagent. Toen de politie daarop poolshoogte nam, deed een man de deur open.

Het gaat vermoedelijk om Sebastiaan M. Tegenover bekenden omschreef Johnsen hem altijd als ‘a friend that lives with me’. Bij het café ernaast kennen ze hem wel. “Een beetje een rare gozer. Een dj. Hij was vaak dronken. Hij is wel een bekende van de politie hoor. Ik heb hem wel eens opgepakt zien worden,” zegt de eigenaar. “Hij en Jane hadden vaak ruzie. Zij lustte ’m ook wel.”

Sterfgeval

“Haar vriend vertelde de politie dat ze naar Amerika was vertrokken,” weet een stamgast van coffeeshop Abraxas te vertellen. “Hij zei dat ze een sterfgeval had in de familie en dat ze de erfenis was gaan regelen.”

De recherche deed daarop navraag bij het Leger des Heils en ziekenhuizen. Ook werd bij de Marechaussee en de Amerikaanse ambassade gecheckt of Johnsen het land had verlaten. Toen de verklaring van M. niet bleek te kloppen, rees het vermoeden dat er sprake was van een misdrijf.

Afgelopen woensdag deed de politie een inval in de woning van Johnsen. In het appartement werd een man zonder vaste woon- en verblijfplaats opgepakt. Hoewel er dus woensdag al een aanhouding plaatsvond werd het lichaam van Jane Johnsen pas een dag later gevonden.

Dat doet vermoeden dat het lichaam verstopt was. De politie wil niet meer zeggen dan dat het lichaam ‘onder verdachte omstandigheden’ is aangetroffen. “De verdachte is op de hoogte van haar dood,” aldus een woordvoerder. “Haar doodsoorzaak is onderwerp van onderzoek. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.”

Uitgemaakte zaak

Voor de buren is het al een uitgemaakte zaak. “That lunatic killed someone,” zegt een boze man aan de bar. Anderen zijn met name geraakt door de gedachte dat de man in kwestie al die tijd in het huis woonde waar ook het lichaam van Johnsen lag. “Dat is toch verschrikkelijk,” zegt de eigenaresse van café Scheltema. “Ik krijg er helemaal de rillingen van.”