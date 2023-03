Lichaam in water bij Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid van vermiste vrouw

Beeld Joris van Gennip

Het lichaam werd woensdagmiddag rond 13.30 aangetroffen. De recherche en Forensische Opsporing waren ter plaatse en onderzoeken momenteel of er sprake is van een misdrijf.

Kurzawa werd voor het laatst gezien op 21 februari bij het VUmc in Buitenveldert. De Haarlemse vertrok toen bij het ziekenhuis in onbekende richting en sindsdien was zij spoorloos. Er werden meerdere zoekacties op touw gezet om haar te vinden, maar zonder resultaat. Nu is haar lichaam gevonden in het water bij de Amstelveenseweg.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: