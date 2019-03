Lichaam in Keizersgracht blijkt van vermiste Amsterdammer

De politie ging zoeken op de locatie na een tip van een voorbijganger. Die zag iets in het water liggen. Toen de politie ter plaatse kwam, werd al snel duidelijk dat het om een stoffelijk overschot ging.



Onderzoek heeft uitgewezen dat het lichaam van Agalf is, die vermist was nadat hij in de nacht van donderdag 28 februari op vrijdag 1 maart een café in de Utrechtsestraat had verlaten. Zijn familie is donderdag op de hoogte gesteld, zegt de politie.



De Keizersgracht is donderdagochtend voor een deel afgesloten geweest voor het onderzoek.