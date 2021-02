Lichaam gevonden na te water geraakte auto in Noord

Beeld anp

Duikers stuitten net voordat ze hun zoektocht vanwege het donker zouden moeten staken op het stoffelijk overschot. “Het was op het laatste moment,” zegt een woordvoerder van de politie, die nog niet kan zeggen dat het ook echt om de bestuurster van de Duitse auto gaat, die afgelopen nacht in het water terecht kwam. “We moeten eerst heel zeker weten om wie het gaat, dat kunnen we vermoedelijk morgen zeggen.” Toch lijkt het ‘heel logisch’ dat de bestuurster van de auto is gevonden. “Heel triest.”

Volgens de brandweer konden de kinderen, allen onder de 18 jaar, het voertuig snel verlaten. Het drietal is ongedeerd. De auto heeft een Duits kenteken, en het gaat dan ook om een Duits gezin.

Drie duikteams hebben ‘s nachts al ruim een uur gezocht naar de bestuurster van de wagen, maar konden haar niet vinden. Ook de hele zondagmiddag werd er gezocht, maar vooralsnog zonder resultaat.

De auto raakte in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 te water in een zijtak van het IJ, ter hoogte van de trailerhelling. Veel hulpdiensten waren ter plekke. De toedracht van het ongeval is nog onbekend.

De auto werd rond 06.30 uur geborgen.

Duits kenteken

Op beelden van fotograaf en cameraman Martin Damen is te zien dat het gaat om een grijsachtige auto met Duits kenteken. De letters BOR verwijzen naar het district Borken in Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens bij Aalten in de Achterhoek.